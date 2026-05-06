La Municipalidad de Paraná y SADOP trabajan para fortalecer la educación

La intendenta Rosario Romero y la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares Seccional Entre Ríos (SADOP-ER), Alejandra Frank, firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones.
Paraná y SADOP trabajan para fortalecer la educación. La Municipalidad llevará propuestas educativas, culturales y de educación vial a las aulas de escuelas de gestión privada. La intendenta Rosario Romero y la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares Seccional Entre Ríos (SADOP-ER), Alejandra Frank, firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones.
La intendenta destacó “la importancia del trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones vinculadas al sistema educativo, ya que la Municipalidad tiene entre sus funciones el diseño, implementación y fortalecimiento de políticas públicas orientadas al desarrollo social, educativo, cultural y comunitario”.
Al respecto, destacó que con este acuerdo se trabajará en programas de capacitación, formación y actualización destinados a trabajadores, docentes y comunidad en general y también se harán actividades culturales, educativas, deportivas vinculadas a la educación vial, reciclado de la basura y buscar alternativas para hacer un recorrido histórico por la ciudad”.
Por su parte, Frank contó que desde SADOP Seccional Entre Ríos "estamos gestionando el trabajo en red y colaborativo con otras instituciones para llevar diferentes propuestas a los docentes que trabajan en escuelas públicas de gestión privada".
En ese sentido, detalló que el objetivo es facilitar el vínculo entre los docentes y diversas instituciones: "A través de estas gestiones, facilitamos el acercamiento institucional para que también puedan volcar en las aulas y llevar adelante distintas actividades con sus alumnos, en sus escuelas, y que esas actividades tengan algún reconocimiento para ese docente y que puedan también tener otras estrategias para llevar al aula".
Entre las iniciativas concretas que el sindicato puso sobre la mesa, Frank mencionó "la posibilidad de llevar adelante algunas acciones en educación vial, en reciclado de la basura y buscar alternativas para hacer un recorrido histórico por la ciudad de Paraná".
Frank valoró especialmente la receptividad de la intendenta durante el encuentro: "Agradecemos la apertura de la intendenta, es un trabajo colaborativo que queremos llevar adelante, creemos que será muy fructífero para ambas instituciones".