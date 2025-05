La historia de Mara: la niña paranaense que recibió un trasplante de corazón y sueña con ser médica

A principios del año 2020, se conoció la historia de Mara Hollmann, una pequeña de la ciudad de Paraná, que, a raíz de una cardiopatía congénita, necesitaba un trasplante de corazón.

Finalmente, y luego de una difícil espera que se extendió durante varios meses, en noviembre de ese mismo año, Mara, que por entonces tenía 4 años, recibió el órgano que le salvó la vida.

Mara a los 4 años

A más de cuatro de ese gesto solidario que tuvo una familia en medio de todo el dolor, Mara lleva una vida casi normal y junto a sus padres, hablaron con el programa GPS de Elonce, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos.

“Para nosotros hoy es un día de mucha emoción, me recuerda al momento que estábamos en la espera, y decíamos de la importancia del día mientras esperábamos el corazón tan deseado”, afirmó Ana Grecco, mamá de Mara.

Tras ello recordó que “estuvimos un año esperando el corazón que finalmente llegó y recordarlo nos da una emoción muy grande”.

El trasplante de Mara se concretó el 21 de noviembre de 2020 en el hospital Italiano de Buenos Aires.

“Ella nació con una cardiopatía congénita y se trató de mejorar su calidad de vida con varias cirugías y terapias, pero no se pudo y se necesitaba el trasplante como última alternativa”, recordó Gerardo, papá de la niña que hoy tiene 8 años.

El hombre rescató que tuvieron la suerte de poder instalarse en Buenos Aires para “estar cerca de la institución tratante y para que ella estuviera controlada”.

En el caso de las donaciones pediátricas “hay más condiciones y requisitos que en el caso de los adultos, por eso hay que seguir concientizando sobre la donación. Es un acto muy complejo donde interviene mucha gente, que tiene mucha empatía con la situación”.

La vida de Mara en la actualidad

Consultado sobre la vida que lleva Mara actualmente, Gerardo mencionó: “Se puede decir que tiene una vida de calidad, el trasplante es una nueva forma de vida, hay cuestiones que hay que preservar, porque no deja de ser un injerto y hay que cuidarlo para que no se pueda enfermar”.

“Estamos en controles constantes, pero hay una situación es muy buena. Vamos cada 3 meses a Buenos Aires y tiene que tomar medicación de por vida”, acotó.

“Estoy bien”

En su breve participación durante la entrevista, Mara contó que “Estoy bien; me gusta bailar, cantar y también hago patín, me gusta mucho”, y reconoció con una pizca de picardía que no presta mucha atención en clases.

También expresó que cuando sea grande le gustaría ser médica y le mando un saludo a Roberto, “que es mi pediatra en Paraná, porque después tengo todos los médicos en Buenos Aires, y a las seños de Patín del club Echagüe”.

“Una segunda oportunidad”

Para cerrar, la familia de Mara manifestó su eterno agradecimiento a la familia donante y remarcó la importancia de seguir hablando y concientizando sobre donación y en especial sobre donación pediátrica.

“Agradecemos a la familia donante, porque sin donante no se llega al trasplante. Nuestra situación fue diferente porque ella paso por varias cirugías alternativas pero el trasplante era lo único que nos quedaba. Es conveniente hablar, informar a las nuevas generaciones, muchas veces se transmite mala información por comentarios”, expresó Gerardo y destacó que los organismos como el CUCAIER y el INCUCAI “funcionan”.

“Donar órganos es dar vida a otro, dar una segunda oportunidad y mejorar la calidad de vida. Hay muchos chicos y grandes que están esperando un órgano para poder vivir o mejorar su calidad de vida y eso se puede lograr con la buena manera de informar y despejar dudas sobre la donación”, afirmó. Elonce.com