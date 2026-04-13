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La Escuela de Canotaje retomó sus actividades en el río e invitan a sumarse

La Escuela de Canotaje volvió a poner en marcha sus actividades tras un receso, con una propuesta que combina deporte y recreación en el río Paraná. Las inscripciones continúan abiertas, supo Elonce.

13 de Abril de 2026
Escuela de Canotaje
Escuela de Canotaje

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela de Canotaje volvió a poner en marcha sus actividades tras un receso, con una propuesta que combina deporte y recreación en el río Paraná. Las inscripciones continúan abiertas, supo Elonce.

La Escuela de Canotaje volvió a poner en marcha sus actividades tras un receso, con una propuesta que combina deporte, recreación y contención para jóvenes en el río Paraná.

 

Pablo Tablada, profesor, explicó a Elonce que “la semana pasada empezamos con actividades, después de un receso que tuvimos. La mayoría de los chicos ya han comenzado, ya han venido años anteriores, pero también hay chicos nuevos”.

 

 

Las jornadas se organizan de manera flexible, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y del río. “Siempre lo organizamos bien en el día, porque por ahí depende del viento lo que hagamos. Algunos van en tabla, otros van en kayak, otros van en piragua”, detalló. Además, remarcó que “los chicos nuevos tienen prioridad… que se adapten al deporte, al grupo”.

 

Los propios participantes destacaron el valor del espacio tanto en lo deportivo como en lo social. Ian, de 14 años, aseguró: “La verdad me gusta todo, me encanta este grupo, este año va a ser el mejor”.

 

 

Por su parte, Albertino valoró especialmente el compañerismo: “Vengo más por estar con mis compañeros en el medio del río”, y describió la experiencia como “linda, se siente una calma, no llevamos ni el celular”.

 

En cuanto a las disciplinas, Elías, de 14 años, comentó: “Kayak es lo que más me gusta, lo mismo que tabla, no es difícil”.

 

José Ignacio contó: “Soy nuevo, estoy haciendo canotaje, elegí la piragua… es medio complicado, pero muy bueno. El profe es muy bueno”.

 

 

Desde la escuela remarcaron el fuerte sentido de pertenencia que se genera: “El grupo en sí… los chicos nuevos se adaptan… son todos compañeros y bastante amigos… hemos festejado cumpleaños, despedidas”.

 

Finalmente, se extendió la invitación a más jóvenes a sumarse a la propuesta, que combina actividad física, naturaleza y vínculos sociales: una oportunidad para disfrutar del río y del deporte en un entorno formativo y recreativo. Elonce.com

 

 

 

Regresan las actividades en la escuela de canotaje

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