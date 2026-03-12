 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

“Jornadas por la Democracia”: presentaron la obra teatral “Raris” y otras intervenciones en el Juan L. Ortiz

La obra "Raris" se presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, en el marco del 50º aniversario del golpe cívico-militar. Además, hubo otras intervenciones culturales vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

12 de Marzo de 2026
Con entrada libre y gratuita.
Con entrada libre y gratuita. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La obra "Raris" se presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, en el marco del 50º aniversario del golpe cívico-militar. Además, hubo otras intervenciones culturales vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el marco de las "Jornadas por la Democracia", la obra teatral "Raris" se presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Tobío Veloso, actor y director, explicó que la obra aborda la invisibilidad de quienes quedan al margen de la sociedad y busca generar reflexión sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia.

 

Función abierta y gratuita para toda la comunidad

“Estamos muy contentos de estar en este ciclo. Son obras gratuitas para la comunidad y abiertas a todo público que se enmarcan dentro de los tres ejes de Memoria, Verdad y Justicia”, afirmó Veloso.

La obra, dirigida por Veloso, se centra en “la invisibilidad y las personas que quedamos al costado en la sociedad, siempre buscando nuestra propia identidad”. Se trata de una propuesta artística que combina teatro, poesía y expresión gráfica como herramientas de visibilización social.

Además de la función abierta de hoy, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná organiza actividades para escuelas secundarias, con obras como Antígona la necia, El caso Julia y Radio Gran Verdad de Telegramas, todas gratuitas para la comunidad educativa.

"Jornadas por la democracia" con intervenciones culturales en el Juan L. Ortiz

Arte como herramienta de memoria y reflexión

El arte es una herramienta poderosa para visibilizar y problematizar los problemas sociales y, sobre todo, este 50 aniversario del Golpe que nos hace pensar sobre nuestra identidad”, sostuvo Veloso, resaltando el valor del arte en la construcción de memoria histórica.

 

La obra se estrenó el año pasado en el Casa Boulevard y, desde entonces, ha sido llevada a distintos espacios culturales, incluyendo funciones en Santa Fe y Paraná. “Es una obra que siempre está en constante cambio”, agregó Veloso, destacando la flexibilidad del proyecto para adaptarse a distintos contextos.

El público presente en el Centro Cultural Juan L. Ortiz pudo disfrutar también de otras manifestaciones artísticas locales, como poesía y gráfica, con la participación de colectivos como Artistas para el pueblo y Florezcan mil poemas, quienes aportaron color y diversidad a la jornada.

Invitación a la comunidad y continuidad del ciclo

La función comenzó con gran expectativa de la audiencia, y los organizadores invitan a quienes quieran acercarse a disfrutar de la obra y de futuras actividades del ciclo. “Estén atentos a las redes de la Municipalidad de Paraná que están las diferentes propuestas que se van a ir haciendo a través del año”, concluyó Veloso.

Temas:

obras de teatro Juan L. Ortiz democracia memoria verdad justicia golpe militar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso