Instan a artistas a inscribirse a los Premate que se desarrollarán en Paraná, Villaguay y Maciá

La Municipalidad de Paraná puso en marcha las instancias de Premate, los preselectivos culturales que permitirán elegir a los artistas que formarán parte de la próxima Fiesta Nacional del Mate, prevista para los días 6 y 7 de febrero. La convocatoria está destinada a músicos y bailarines de Paraná, el área metropolitana y distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

Al respecto, el subsecretario municipal de Cultura, Joaquín Arijón, brindó detalles a Elonce sobre la organización y explicó que los Premate constituyen una instancia para que artistas locales y provinciales accedan al escenario principal del evento. “Es una oportunidad para que los y las artistas puedan inscribirse y llegar al escenario principal de la Fiesta del Mate”, señaló.

Reconocimientos a los artistas del Premate 2025 (foto archivo)

En cuanto a las disciplinas habilitadas, Arijón precisó que en el rubro música pueden inscribirse bandas de cumbia o tropical, folclore, tango y, como novedad de esta edición, rock y pop. En danza, participarán conjuntos tradicionales, estilizados, parejas y formaciones folclóricas. El reglamento completo y los formularios de inscripción se encuentran disponibles en www.fiestadelmate.parana.gob.ar

Sedes y fechas de los Premate

El funcionario indicó que los Premate se desarrollarán en Paraná, Villaguay y Maciá. En el caso de la instancia local, las presentaciones están previstas para martes 6 y miércoles 7 de enero en el Teatro 3 de Febrero y se dividirán por rubros debido a la gran cantidad de inscriptos, que suele superar las expectativas de los organizadores.

Los artistas seleccionados en cada sede avanzarán a una instancia provincial final, que se desarrollará 4 y 5 de febrero en Sala Mayo. Allí competirán representantes de las tres sedes y se elegirán dos propuestas por categoría y disciplina, que luego integrarán la grilla del escenario principal de la Fiesta del Mate.

Convocan a artistas a inscribirse para el Premate (foto archivo)

Arijón destacó que todas las instancias serán abiertas y gratuitas tanto para el público como para los artistas participantes. “Es una decisión política de la intendenta Rosario Romero que los artistas locales tengan un espacio dentro de la Fiesta del Mate y que el acceso sea libre y gratuito”, afirmó.

Selección y reconocimiento económico

El subsecretario explicó que cada instancia contará con un jurado encargado de evaluar las presentaciones y definir quiénes avanzarán a la siguiente etapa. En ese marco, subrayó que los artistas seleccionados recibirán un reconocimiento económico. “Habrá un monto para cada banda y para cada conjunto, de entre 600.000 y 750.000 pesos, además del caché de artistas y el privilegio de poder participar del escenario principal de la Fiesta”, detalló.

Finalmente, Arijón convocó a la comunidad artística a sumarse a la propuesta y remarcó la importancia de la participación local y provincial en el evento. “La Fiesta del Mate es nuestra fiesta y es importante que tenga representación de artistas de toda la provincia”, concluyó.