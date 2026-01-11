A las 20 partirá la caravana para la Fiesta Provincial de los Reyes Magos en el barrio km 5½

REDACCIÓN ELONCE
La organización de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos confirmó detalles del evento que se desarrollará este domingo y lunes en Paraná. Detalles de la ampliación del predio, las actividades familiares y el enfoque solidario de la propuesta.
Tras la reprogramación por las inclemencias climáticas, este domingo y lunes se realizará la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos en la zona sur de Paraná. El evento es organizado por vecinos del barrio km 5½, junto a la comunidad de la Capilla del Perpetuo Socorro, y se presenta como una de las celebraciones más esperadas del verano en la capital entrerriana.
El festival se consolida como un espacio de encuentro comunitario, tradición popular y acompañamiento a los sectores más vulnerables, especialmente a niñas y niños.
La propuesta se organiza en dos jornadas consecutivas y contempla como uno de sus momentos centrales una caravana que partirá a las 20 de este domingo desde el kilómetro 3 de Avenida de las Américas, en el cruce con calle Juan B. Justo. Desde allí, los Reyes Magos recorrerán el trayecto acompañados por familias y niños hasta el predio donde se desarrollarán las actividades.
A las 21 comenzará el espectáculo con la participación del Pesebre Viviente, además de números artísticos y musicales. Sobre el escenario se presentarán Vení a Bailar con Sandra, Martín Peralta, Lo que Salga, el Payaso Almíbar llegado desde Buenos Aires, César Nani, Los Hermanos Corradini y Trío Alegría.
En tanto, el lunes 12, el espectáculo musical iniciará a las 20. La programación incluirá a MS Dance, Cristina Godoy, Los Nuevos Herederos del Chamamé, nuevamente el Payaso Almíbar, Julio Uro y su banda desde Formosa, La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto e Inesperados.
Uno de los organizadores, Daniel Chapino, señaló que el predio fue ampliado para albergar hasta 12.000 personas. Según informó, uno de los ejes del evento es la participación de los más pequeños, para quienes se prepararon 62.300 caramelos que serán repartidos durante la caravana y en el predio, en un marco de celebración y tradición.
Actividades y propuestas familiares
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos cuenta con una amplia oferta de actividades destinadas a distintos públicos. Entre las propuestas se incluye una cantina de 80 metros de extensión, con opciones gastronómicas variadas, y un espacio dedicado a los artesanos locales.
En total, participan alrededor de 20 expositores artesanos, quienes ofrecen productos vinculados al arte y la cultura regional. Además, la organización anunció sorteos destinados al público, entre ellos tres bicicletas y 50 kilos de helado.
Chapino destacó que, a pesar de las dificultades económicas, se mantuvo el esfuerzo por sostener la calidad del evento. “Este año hemos bajado un poco el nivel, porque hemos tenido poco apoyo, pero a pesar de todo, seguimos trabajando para que los más chicos puedan disfrutar de un evento que sigue siendo importante para Paraná”, expresó.
Enfoque solidario y comunitario
Más allá del aspecto recreativo, la Fiesta de los Reyes Magos conserva su impronta solidaria. Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio inclusivo, orientado a fortalecer los valores comunitarios y a brindar una jornada de alegría a los niños y sus familias.
La celebración se consolida a lo largo de los años como un punto de encuentro para la comunidad, combinando tradición religiosa, participación social y actividades culturales. En ese marco, la edición actual volverá a poner el acento en el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y voluntarios.
Con una convocatoria prevista de miles de personas, la Fiesta Provincial de los Reyes Magos reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos del verano en Paraná, con propuestas recreativas y un marcado compromiso solidario.