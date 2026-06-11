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Paraná Juicio abreviado por un choque fatal

Ex prefecto acordó cinco años de prisión por causar una muerte al conducir alcoholizado en Oro Verde

El ex integrante de Prefectura Naval reconoció su responsabilidad en el siniestro vial que provocó la muerte de un hombre de Aldea Brasilera. También se acordó una inhabilitación de diez años para conducir vehículos.

11 de Junio de 2026
Maximiliano Marcelo Medina
Maximiliano Marcelo Medina

REDACCIÓN ELONCE

El ex integrante de Prefectura Naval reconoció su responsabilidad en el siniestro vial que provocó la muerte de un hombre de Aldea Brasilera. También se acordó una inhabilitación de diez años para conducir vehículos.

Un ex agente de Prefectura Naval Argentina acordó una condena de cinco años de prisión efectiva por el siniestro vial ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en Oro Verde, cuando conducía alcoholizado y en contramano, provocando la muerte de un hombre de 68 años y lesiones a su esposa.

 

Se trata de Marcelo Maximiliano Medina, de 38 años, quien este jueves compareció ante la jueza Carolina Castagno en el marco de un juicio abreviado. Durante la audiencia se presentó un acuerdo para homologar una pena de cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir, indica Códigos.

 

La causa fue tramitada bajo la figura de homicidio culposo imprudente y se originó a partir del choque frontal que protagonizó Medina mientras conducía un Volkswagen Gol.

 

El choque que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió sobre calle Los Talas, en Oro Verde. Según la investigación, Medina circulaba bajo los efectos del alcohol y en sentido contrario al permitido cuando impactó de frente contra un Volkswagen Surán en el que viajaban Luis Ruhl, de 68 años y domiciliado en Aldea Brasilera, junto a su esposa, Margarita Lell.

 

Como consecuencia de la violencia del choque, Ruhl sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida. En tanto, su esposa resultó lesionada y debió ser trasladada para recibir atención médica.

La investigación determinó que la maniobra imprudente realizada por Medina dejó sin posibilidades de evasión al conductor que circulaba correctamente por la vía.

 

Alcohol al volante

Tras el hecho, la Fiscalía ordenó la realización de un test de alcoholemia que arrojó un resultado aproximado de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

A raíz de las evidencias reunidas durante la investigación, el juez Elvio Garzón había imputado a Medina por "Homicidio culposo y lesiones calificadas".

 

Durante aquella audiencia también se confirmó que el acusado era integrante de Prefectura Naval Argentina, oriundo de Sauce de Luna, aunque con domicilio en la provincia de Santa Fe.

 

Esperan la homologación del acuerdo

Con la realización del juicio abreviado, las partes solicitaron a la jueza Castagno la homologación del acuerdo alcanzado, que contempla cinco años de prisión efectiva y una inhabilitación especial para conducir por el plazo de diez años.

 

De ser homologada la propuesta, la causa quedará resuelta sin necesidad de avanzar a un juicio oral y público. Elonce.com

Temas:

Marcelo Maximiliano Medina Choque fatal Siniestro vial Oro Verde juicio abreviado
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