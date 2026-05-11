“Esta canción nos sigue uniendo”: el mensaje del acto por el Día del Himno en Paraná

Paraná conmemoró este lunes el Día del Himno con un acto oficial realizado en Plaza 1° de Mayo, donde participaron autoridades, estudiantes y las bandas militares del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea.

La actividad se desarrolló en el marco del 213° aniversario de la creación del Himno Nacional Argentino y contó con la presencia de alumnos de distintas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Bavio y una escuela de San Benito que interpretó la canción patria en lengua de señas.

Durante la ceremonia, las bandas ejecutaron distintas marchas y cerraron el encuentro con la interpretación del Himno Nacional, en un acto que reunió a vecinos y autoridades municipales.

“Mantener viva la llama”

El mayor maestro de banda del Ejército, Matías Daniel Duré, explicó que la convocatoria formó parte de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa para realizar interpretaciones simultáneas en distintos puntos del país.

“Estamos ejecutando nuestro Himno Nacional Argentino en un lugar trascendental de la ciudad junto a la banda militar de la Fuerza Aérea”, expresó durante el acto por el Día del Himno.

Además, destacó la emoción que representa interpretar la canción patria y remarcó el acompañamiento de estudiantes y vecinos presentes en la plaza. “La intención es mantener viva la llama en ese sentir”, señaló.

En la misma línea, el capitán Ángelo Gorostidi, representante de la banda de la Fuerza Aérea, sostuvo que las bandas militares tienen la responsabilidad de mantener presentes las canciones patrias tanto dentro de las instituciones como en el vínculo con la sociedad.

“Esta canción nos sigue uniendo”

Gorostidi también valoró la respuesta del público y el acompañamiento de las escuelas que participaron de la actividad en Plaza 1° de Mayo.

“Creo que a todos nos emociona y la respuesta de la sociedad que vino a acompañarnos fue espectacular”, afirmó durante la jornada por el Día del Himno.

Se interpretó el himno en lengua de señas.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, también participó del acto y destacó el valor histórico del Himno Nacional en la construcción de la identidad argentina.

“Vicente López y Planes y Blas Parera marcaron un hito en nuestra historia porque en esos años fuimos consolidándonos como nación”, expresó.

El valor histórico del Himno Nacional

La jefa comunal remarcó además que los símbolos patrios fueron fundamentales en el proceso independentista argentino iniciado en 1810 y consolidado con la declaración de 1816.

“Fueron vitales para que después Argentina decidiera ser este país independiente”, señaló durante el acto por el Día del Himno.

Romero también hizo referencia al entusiasmo mostrado por los estudiantes presentes durante la interpretación de las marchas patrias y del Himno Nacional.

“Han pasado dos siglos y esta canción nos sigue uniendo”, concluyó la intendenta ante los vecinos y autoridades que participaron de la ceremonia realizada en el centro de Paraná.