Espíritu navideño: La Banda de Música de la Policía interpretó un repertorio especial de villancicos

La presentación se realizó en plaza Mansilla. La propuesta consistió en una serie de villancicos de música novohispana. "Son obras escritas por criollos nacidos en América, con lengua indígena, por ejemplo", explicó el director de la Banda a Elonce.
En la explanada de Casa de Gobierno, sobre plaza Mansilla, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos presentó un repertorio especial de villancicos navideños.
Lucas Catarutti, director de la Banda, explicó a Elonce que la propuesta consistió en una serie de canciones de la música "novohispana", un estilo musical que se compuso durante el Virreinato del Río de la Plata. “Es música que se compuso allá por el 1600 y 1631, por Gaspar Fernández y Juan Pérez de Bocanegra. Son obras escritas por criollos nacidos en América, con lengua indígena, por ejemplo", agregó el director.
Entre las obras interpretadas, destacó las escritas en “Náhuatl, que es el idioma del Mesoamérica de México, y otra que está en lengua quechua, de la zona del Perú. La idea es reencontrarnos con nuestros villancicos”, comentó, destacando así la diversidad cultural de las composiciones.
El director anticipó que la banda tiene planeado realizar una presentación similar el próximo sábado en la Peatonal de Paraná. “Vamos a tratar de ir medio tempranito para que no nos agarre el calor, para acompañar a la gente que está haciendo sus compras. Es llevarles y contarles un poco qué son estas obras, que son nuestros villancicos", explicó Catarutti.
Por su parte, el padre Ricardo López, artífice de la idea y capellán de la Policía, expresó que la idea “es despertar el corazón en esta época navideña que pasa muy rápido”, comentó. Reflexionó sobre la rapidez con la que transcurre el tiempo al final del año, especialmente cuando las personas están abrumadas por el deseo de terminar proyectos o cumplir metas.
Según indicó, “es despertarnos, alegrarnos por el nacimiento de Jesús, que pasa volando el tiempo y de alguna manera se nos olvida o pasa por alto esa presencia de Dios, que es la que realmente nos trae paz”.
Expresó su deseo de replicar este tipo de eventos en otros barrios y lugares, llevando la alegría de la Navidad a todos los rincones de la ciudad. "Son momentos muy difíciles, hay situaciones familiares y sociales complicadas. Como capellán de la Policía, como Policía mismo, es también llevarle a mis camaradas un poco de este espíritu navideño", comentó. Elonce.com