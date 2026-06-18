Escuela Zubiaur realizará un mate bingo solidario para recaudar fondos

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Zubiaur invita a vecinos y familias a participar de un mate bingo solidario que se realizará el próximo 20 de junio, con el objetivo de recaudar fondos para atender distintas necesidades de la institución.
La comunidad educativa de la Escuela Zubiaur, ubicada en calle Fraternidad 198, invita a vecinos y familias a participar de un mate bingo solidario que se realizará el próximo sábado 20 de junio, con el objetivo de recaudar fondos para atender distintas necesidades de la institución.
La actividad tendrá lugar de 15 a 19 horas y contará con premios, sorteos, tortas fritas y propuestas para compartir una tarde en familia. Desde la escuela destacaron que lo recaudado permitirá continuar afrontando gastos y mejoras destinadas a los estudiantes.
"Los esperamos a todos. Va a haber premios, tortas fritas, muchos regalitos y, por supuesto, la alegría de la Escuela Zubiaur", expresaron a Elonce.
Las autoridades explicaron que la institución recibe alumnos en los turnos mañana y tarde del nivel primario, muchos de ellos provenientes de sectores que requieren acompañamiento especial.
"Tenemos chicos de nuestros alrededores. Tenemos algunas vulnerabilidades, algunas necesidades que necesitamos cubrir, por eso el hecho de hacer un bingo. Ahora estamos comprando estufas y los maestros están haciendo algunas actividades para juntar dinero", señalaron.
En ese sentido, convocaron a toda la comunidad a sumarse a la propuesta. "Los queremos invitar a que sean partícipes de este bingo con el cual nosotros juntamos algo de dinero para hacer arreglos y tener algunas cosas para nuestros chicos", indicaron.
Uno de los docentes, Eduardo González, destacó el compromiso que mantiene con la institución y con los alumnos. "Yo siempre lo repito, el corazón te lleva a ser solidario, más sobre todo con la escuela. Tengo la camiseta puesta de la escuela siempre y van a contar conmigo", afirmó.
Además, invitó a las familias y vecinos a acercarse el día del evento. "Tráiganse el mate, porque va a haber torta frita, agua caliente, muchos premios y lindos sorteos. Los esperamos", expresó.
La lectura como herramienta de inclusión
También habló la bibliotecaria de la escuela, quien comentó algunas de las iniciativas que impulsa para fomentar el hábito de la lectura entre los estudiantes.
"Me dedico mucho a los chicos. Trabajo mucho las efemérides y los entusiasma muchísimo. Lo que más incentivo es la lectura para la comprensión lectora, porque ayuda mucho al chico y también a corregir errores ortográficos", explicó.
Asimismo, adelantó que proyecta implementar un sistema de préstamo de libros para fortalecer el vínculo de los alumnos con la lectura. "Hay que incentivarlos para que ellos se entusiasmen en la lectura. Soy de la idea de que el chico venga y elija el librito que le gustaría llevar", sostuvo.
Sobre el cierre de la convocatoria, los docentes reflexionaron acerca del significado de la tarea educativa en la actualidad.
"Nos representa la esperanza y trabajar mucho para construir el argentino que está creciendo entre todos, acompañar esa formación y esa construcción", manifestaron. Elonce.com