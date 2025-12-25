Suma de Voluntades entregó más de 400 regalos navideños a niños de dos barrios de la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades concretó una nueva edición de su campaña navideña y entregó más de 400 regalos a niños de distintos barrios. La iniciativa, que se realiza desde hace 12 años, se desarrolló en un clima de alegría y participación comunitaria.
Suma de Voluntades entregó más de 400 regalos a niños en Navidad. La Navidad volvió a ser sinónimo de solidaridad, compromiso y sonrisas para cientos de niños, gracias a una nueva acción impulsada por la ONG Suma de Voluntades.
La organización social llevó adelante, como cada 25 de diciembre desde hace 12 años, la tradicional entrega de regalos navideños a chicos que participan de sus espacios comunitarios, logrando que ninguno se quedara sin su obsequio en una fecha tan significativa.
Así se desarrolló este jueves por la tarde y tuvo como escenarios a dos puntos de la ciudad: el barrio San Martín y el barrio Antártida Argentina. Allí, voluntarios y referentes de la ONG compartieron una tarde cargada de emoción, juegos y alegría, en el marco de una campaña que este año superó todas las expectativas al alcanzar más de 400 regalos reunidos gracias al acompañamiento de la comunidad.
“Estamos acá en el barrio San Martín finalizando la jornada de entrega de regalos. La verdad que estamos muy contentos por haber llegado al objetivo gracias al acompañamiento, una vez más, de la comunidad”, expresó Anabela Albornoz, referente de Suma de Voluntades, en diálogo con Elonce.
Según explicó, la entrega se realizó de manera simultánea en ambos barrios y continuará también durante las recorridas nocturnas. “En simultáneo se entregan en barrio Antártida Argentina y acá en barrio San Martín, hoy 25 y mañana 26, en el marco de las recorridas nocturnas”, detalló.
El valor de las cartitas y los sueños
Uno de los momentos más esperados por los chicos fue la entrega de los regalos que ellos mismos habían pedido en sus tradicionales cartitas. Al respecto, Albornoz explicó que la iniciativa involucró activamente a las infancias durante todo el año. “Todos los gurises que participan de nuestros espacios, ya sea deportivo, educativo o el área de talleres, hicieron su cartita a Papá Noel. Y este año, una vez más, la comunidad acompañó este gran sueño, que no es más ni menos que el sueño de los gurises”, señaló.
Debido a las altas temperaturas registradas durante la jornada, la organización decidió modificar el horario y el lugar de la entrega para resguardar a los chicos. “Por una cuestión de logística y de orden, la verdad que son muchos chicos. Para protegerlos un poco del calor, decidimos hacerlo acá en un salón que nos prestan los chicos de La Poderosa”, explicó la referente.
Una campaña que trasciende el regalo
Al hacer un balance de la jornada, Albornoz remarcó que el valor de la campaña va mucho más allá de la entrega material. “Nos vamos ahora a festejar el equipo completo de ambos barrios y se suma también gente de las recorridas nocturnas. Estamos realmente muy contentos, pero también muy agradecidos a la comunidad, porque esto trasciende lo que es el regalo”, afirmó.
En ese sentido, destacó el impacto emocional que tiene la iniciativa en los niños. “Siempre decimos que esto pone en valor a los gurises, sus ilusiones, y es como decirles: tu ilusión nos importa. Eso es lo más importante”, reflexionó.
Consultada sobre la trayectoria de la campaña, Albornoz recordó que ya llevan 12 ediciones consecutivas. “Creo que son 12 años haciendo esta campaña. Empezó con mucho miedo”, admitió. Y añadió que este año también enfrentaron dificultades: “Tuvimos mucho miedo porque era mucho el dinero que necesitábamos recaudar para cada uno de los regalos, pero así todo, la comunidad una vez más dijo sí a los sueños”.
En total, la ONG logró entregar más de 400 regalos, que alcanzaron a todos los niños que participan de las actividades regulares y de las recorridas nocturnas. “Son de todos los gurises que participan de nuestras actividades, incluyendo las recorridas nocturnas”, precisó.
El trabajo continúa en verano
De cara a los próximos meses, desde Suma de Voluntades adelantaron que el trabajo se intensificará durante el verano. “En esta época se potencian todas las actividades. Es cuando más presencia hay que tener, porque los gurises no tienen escuela, entonces hay que acompañarlos”, explicó Albornoz.
En ese marco, señaló que ya se están organizando los equipos de voluntarios para sostener las propuestas educativas, deportivas y recreativas durante enero. Finalmente, agradeció el acompañamiento de los medios y de la sociedad en general: “Gracias a ustedes por acompañarnos. Ustedes son parte importante en esta gran cadena solidaria”.
La jornada dejó en claro que, una vez más, la solidaridad colectiva permitió transformar la Navidad en una verdadera celebración para cientos de niños, reforzando el valor de la comunidad y el compromiso social.