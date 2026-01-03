El primer fin de semana del 2026 será ventoso y con una máxima prevista en 28ºC

Con un tercer y último frente frío en la madrugada del sábado, se terminarán de derrumbar las temperaturas durante el fin de semana y para la jornada se prevé una máxima de 28ºC, pero rasgo más destacado será el viento sureste con ráfagas.
El tiempo en Paraná. “Los primeros días de 2026 encuentran a gran parte del país bajo un escenario meteorológico dinámico, con alternancia entre calor intenso, períodos de inestabilidad y el avance de frentes fríos que traerán alivio térmico progresivo. Las condiciones recientes, marcadas por temperaturas elevadas y alta humedad, seguirán influyendo en el corto plazo, especialmente en el centro y norte del territorio”, comunicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Meteored.
E indicó que, de acuerdo con los principales modelos de pronóstico, los próximos siete días estarán dominados por el ingreso de sistemas frontales desde el sur, que provocarán cambios en la dirección del viento y descenso de temperaturas.
Tras jornadas muy calurosas, el ingreso de aire más fresco, acompañando a la entrada de un frente frío, trajo alivio durante la tarde del viernes gracias al descenso térmico y rotación del viento al sureste.
El rasgo más destacado de este sábado en la capital entrerriana será el descenso de temperaturas que va a terminar consolidándose con este último refuerzo de aire frío, dejando temperaturas máximas llamativamente bajas para el primer sábado del año, con valores de hasta 28ºC. Además, será una jornada particularmente ventosa con ráfagas de viento sureste de entre 42 y 50km/h durante la mañana y rotando al sur hacia la tarde.
Para el domingo mermará el viento sureste y las temperaturas seguirán en franco descenso durante la madrugada, hasta tocar un piso muy fresco para enero de 16ºC de mínima. El día transcurrirá ligeramente nublado, más estable y menos ventoso que el sábado, con máximas agradables en la tarde en torno a 28°C.
Hacia el lunes, en tanto, se prevé que las marcas térmicas ronden entre los 18 y 30ºC con vientos del noreste rotando al norte y cielo ligeramente a algo nublado. Para el martes, las temperaturas seguirán en ascenso y se estima una máxima de 32ºC con cielo mayormente nublado y vientos del noreste.