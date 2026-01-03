 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Propuesta para los más pequeños

Con música y gastronomía, los niños recibieron a los Reyes Magos en el Mercado Sud

Este sábado se llevó adelante la recibida a los Reyes Magos en el Mercado Sud de la ciudad de Paraná, que contó con espectáculos musicales de parte de artistas venezolanos.

3 de Enero de 2026
Los Reyes Magos llegaron al Mercado Sud.
Los Reyes Magos llegaron al Mercado Sud. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se desarrolló un evento de recibida a los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltazar) en el Mercado Sud de la ciudad de Paraná. La propuesta, orientada para los más pequeños, contó con propuestas gastronómicas y musicales.

 

 

Cecilia, una de las organizadoras, detalló: “Estamos contentísimos porque vino muchísima gente un 3 de enero. Hemos cocinado y aquí estamos con el olorcito de las galletas. Estamos cocinando en familia y disfrutamos de gastronomía, literatura, música venezolana y de los Reyes Magos en persona”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Estamos aquí para recrearlos y divertirlos. Es interesante poner de manifiesto que los aguinaldos son canciones que se hacen en función de las Navidades y de los Reyes Magos en Venezuela. Nosotros trajimos ese concepto al mercado para compartir con los chicos y para hacer un aporte dentro de lo que significaba este encuentro. La pasamos muy bien”, sostuvo un cantante venezolano.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los niños compartieron a Elonce que la receta de las galletitas estaba hecha con dulce de leche, pan rallado y confites.

 

Celebración de "Reyes Magos" en el Mercado Sud

Temas:

Reyes Magos mercado sud
