El público y el patio gastronómico, el otro lado de los carnavales de Paraná

Si bien los protagonistas de los carnavales de Paraná 2025 fueron las batucadas, las baterías y las baterías, mucha gente destacó el evento y, además, se disfrutó de una variada propuesta gastronómica en el patio ubicado en cercanías.

El conjunto carnavalesco “Ritmos libre” fue una de las primeras en salir: “Hoy estamos presente para dar una alegría a la gente. Somos 35”.

Foto: Elonce

Además, comentó que el surgimiento de su aparición en los carnavales de Paraná fue a través de un merendero: “Fuimos inventando la batucada, agregando gente y armamos”. Además, dio detalles de su indumentaria: “Esta galera está hecha con cartones y goma eva”. Con bingos, lograron recaudar todo el dinero. Por último, cerró: “Espero que le guste a la gente también”.

Foto: Elonce

“Somos de Diamante, vinimos a pasar un día en familia. Vinimos ayer, nos corrió el tiempo. Ahora volvimos para ver las comparsas y disfrutar un poco en familia”, sostuvo un joven padre.

Foto: Elonce

“La estamos pasando tranquilo”, comentó previo a ver a su sobrino en la batucada Cinco Estrellas. Sobre la organización, precisó: “Se ve estable, muy tranquilo, las criaturas pueden andar, hay buena seguridad. Es muy lindo”.

Desde la comparsa Emperatriz, por su lado, explicó: “Es la primera vez que bailo en esta comparsa y la verdad es un lujo. Estoy emocionada”. Otra de las integrantes, agradeció que la lluvia no se hizo presente: “Por suerte, hoy se dio y estamos súper felices”.

Foto: Elonce

Ariadna, por su lado, compartió: “Este va a ser mi tercer año y estoy orgullosa de representar a esta comparsa. Se siente demasiados nervios, pero cuando se llega y se empieza, se va todo y se disfruta”.

Foto: Elonce

“Me gustan los corsos y los carnavales, me gusta disfrutar de todo esto. Me encanta la batucada y me gusta el ritmo”, sostuvo una mujer que estaba mirando el paso de uno de los participantes.

El patio gastronómico

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Una de las vendedoras comentó qué es lo que más se vende: “El chorizo y las pizzas salen bastante”. Dos jóvenes que estaban en la fila para comprar se inclinaron por ambas opciones, además de acompañarlo con un fernet con coca cola.