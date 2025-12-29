El camping La Toma ofrece amplios espacios verdes y piletas: precios y horarios

REDACCIÓN ELONCE
El Camping La Toma, de Paraná, conocido por su belleza natural y amplios espacios verdes, se prepara para recibir a gran cantidad de visitantes durante la temporada de verano.
El Camping La Toma, de Paraná, conocido por su belleza natural y amplios espacios verdes, se prepara para recibir a gran cantidad de visitantes durante la temporada de verano.
Este lugar, que ofrece tanto áreas de esparcimiento como piletas para el disfrute de la familia, es un punto clave para quienes buscan un escape cerca del agua y la naturaleza.
Rocío, guardavidas, comentó a Elonce que las piletas del camping están abiertas todos los días, de lunes a lunes, desde las 8 a 20. "El 1º de enero vamos a empezar a las 10, pero luego seguimos hasta las 20", señaló.
Mariel, guardavidas, dijo que “es importante no tirarse del borde de la pileta, siempre ducharse antes de ingresar, tanto por la limpieza del lugar como por el cuidado personal".
Además, hizo hincapié en la importancia de la hidratación y el uso del protector solar, especialmente en días calurosos. "La temporada de calor puede ser muy intensa, así que les pedimos a todos que tomen mucha agua y se pongan protector solar", agregó.
A pesar de la calma momentánea en las piletas debido a la hora, Rocío y Mariel compartieron lo gratificante que es trabajar en un lugar tan hermoso. "Nos encanta trabajar acá. Disfrutamos el verano, la pileta y la playa del Thompson, que ahora está habilitada", dijo con entusiasmo. Las chicas forman parte del equipo de guardavidas que realiza tareas esenciales para el buen funcionamiento del lugar y la seguridad de los bañistas.
El camping no solo ofrece piletas, sino también un gran espacio verde con arboleda que invita a los visitantes a relajarse. Además, hay mesas y sillas disponibles para quienes deseen hacer un picnic o simplemente disfrutar de la naturaleza. "Es un lugar ideal para compartir con seres queridos, disfrutar de un buen día de verano", comentó Rocío.
En cuanto a las piletas, el camping ofrece varias opciones para los bañistas. "La pileta mediana tiene una profundidad de entre 80 cm y un metro. La grande, por otro lado, tiene entre 1.50 m y un poco más en su parte más profunda", explicó la guardavida, destacando que las instalaciones están diseñadas para todos los niveles de natación y disfrute.
La entrada al camping cuesta $1500, $700 el vehículo/moto/auto, menores de 12 años ingresan gratis. Elonce.com