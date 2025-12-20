Impulsan pedido solidario para que niño con autismo reciba su bicicleta en Navidad

REDACCIÓN ELONCE
Eric, un niño con autismo de 9 años, sueña con recibir una bicicleta como regalo de Navidad durante la llegada de Papá Noel al barrio Ricardo Güiraldes de Paraná. Desde la vecinal, a través de Elonce, realizaron el pedido solidario para conseguirla, en el marco de las actividades navideñas organizadas para los chicos de la zona.
Mónica Martínez, una de las referentes de la organización, aclaró que puede tratarse de una bicicleta nueva o usada. “La cuestión es que la pueda tener el día lunes, cuando viene Papá Noel a nuestro barrio”, agregó. La llegada de Papá Noel está prevista para el lunes 22 a las 19 horas, mientras que previamente se desarrollarán otras actividades comunitarias.
Según indicó Martínez, este sábado a las 21 se realizará un pesebre viviente organizado por la parroquia de Fátima junto a los chicos de catequesis, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Actividades y donaciones
La referente barrial destacó que ya se recibieron numerosas donaciones de juguetes para la celebración navideña. “Hemos tenido la suerte de recibir bastantes juguetitos”, expresó. Además, comentó que se organizó una rifa para poder comprar más regalos. “La idea es que Papá Noel pueda traerle un juguete a cada criatura de nuestro barrio y de barrios aledaños, porque vienen muchísimos chicos”, explicó.
Martínez remarcó que el pedido puntual sigue siendo la bicicleta para Eric, ya que es el regalo que el niño espera especialmente para Navidad. “El desafío actual es la bicicleta para Eric”, afirmó.
Cómo colaborar
Quienes deseen colaborar con la donación de una bicicleta o realizar consultas pueden comunicarse directamente con Mónica Martínez al teléfono 155 144 929. Desde la organización agradecieron el acompañamiento de la comunidad y el apoyo recibido para llevar adelante las actividades navideñas.
La convocatoria solidaria continúa abierta con el objetivo de que Eric pueda recibir su bicicleta como regalo de Navidad y participar de la celebración junto a los demás niños del barrio.