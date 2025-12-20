 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Un pedido especial de cara a la llegada de Papá Noel

Impulsan pedido solidario para que niño con autismo reciba su bicicleta en Navidad

Vecinos impulsaron un pedido solidario para conseguir una bicicleta para Eric, un niño con autismo de 9 años, supo Elonce. El objetivo es que pueda recibirla como regalo de Navidad durante la llegada de Papá Noel al barrio, prevista para el lunes 22.

20 de Diciembre de 2025
Pedido solidario en barrio de Paraná
Pedido solidario en barrio de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Eric, un niño con autismo de 9 años, sueña con recibir una bicicleta como regalo de Navidad durante la llegada de Papá Noel al barrio Ricardo Güiraldes de Paraná. Desde la vecinal, a través de Elonce, realizaron el pedido solidario para conseguirla, en el marco de las actividades navideñas organizadas para los chicos de la zona.

 

Mónica Martínez, una de las referentes de la organización, aclaró que puede tratarse de una bicicleta nueva o usada. “La cuestión es que la pueda tener el día lunes, cuando viene Papá Noel a nuestro barrio”, agregó. La llegada de Papá Noel está prevista para el lunes 22 a las 19 horas, mientras que previamente se desarrollarán otras actividades comunitarias.

Según indicó Martínez, este sábado a las 21 se realizará un pesebre viviente organizado por la parroquia de Fátima junto a los chicos de catequesis, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

 

Actividades y donaciones

 

La referente barrial destacó que ya se recibieron numerosas donaciones de juguetes para la celebración navideña. “Hemos tenido la suerte de recibir bastantes juguetitos”, expresó. Además, comentó que se organizó una rifa para poder comprar más regalos. “La idea es que Papá Noel pueda traerle un juguete a cada criatura de nuestro barrio y de barrios aledaños, porque vienen muchísimos chicos”, explicó.

El play&oacute;n deportivo de la Ricardo G&uuml;iraldes de Paran&aacute; (foto Elonce)
El playón deportivo de la Ricardo Güiraldes de Paraná (foto Elonce)

Martínez remarcó que el pedido puntual sigue siendo la bicicleta para Eric, ya que es el regalo que el niño espera especialmente para Navidad. “El desafío actual es la bicicleta para Eric”, afirmó.

 

 

Cómo colaborar

 

Quienes deseen colaborar con la donación de una bicicleta o realizar consultas pueden comunicarse directamente con Mónica Martínez al teléfono 155 144 929. Desde la organización agradecieron el acompañamiento de la comunidad y el apoyo recibido para llevar adelante las actividades navideñas.

Pedido solidario para cumplir el sueño de un niño autista en Paraná

La convocatoria solidaria continúa abierta con el objetivo de que Eric pueda recibir su bicicleta como regalo de Navidad y participar de la celebración junto a los demás niños del barrio.

Temas:

Papá Noel Navidad pedido solidario autismo bicicleta
