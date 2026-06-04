Agmer reafirmó su rechazo a la reforma previsional y espera ser convocado a las sesiones legislativas

REDACCIÓN ELONCE
El gremio docente AGMER reafirmó su rechazo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial y aseguró que continuará con las acciones de protesta y presencia frente a la Legislatura durante el tratamiento del proyecto en comisiones.
El gremio docente AGMER reafirmó su rechazo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial y aseguró que continuará con las acciones de protesta y presencia frente a la Legislatura durante el tratamiento del proyecto en comisiones.
En el marco del acampe que llevaron adelante durante los últimos días, representantes del sindicato señalaron que la iniciativa representa una amenaza para un sistema jubilatorio que consideran una conquista histórica de los trabajadores.
"Para nosotros es fundamental que quede bajo toda circunstancia en claro, que estamos en contra de la reforma previsional. Hemos construido a lo largo de los años un sistema que es solidario, que es generacional, que garantiza un salario que nos permite garantizar los últimos años de nuestra vida, nuestra vejez, cuando ya la condición activa no la tenemos", expresaron a Elonce.
Desde el gremio cuestionaron además la forma en que se impulsa la modificación previsional y advirtieron sobre las consecuencias que podría generar tanto para los trabajadores como para la economía provincial.
"Nos parece realmente un atropello llevarla adelante de manera unilateral, a pesar de todas las advertencias que le hemos hecho tanto los sectores populares como los sindicatos", manifestaron. En ese sentido, sostuvieron que "una reforma de estas características va a traer grandes daños, no solamente para quienes nos veamos afectados directamente en materia de salario, sino también para toda la economía de la provincia".
Los dirigentes señalaron que el impacto no se limitaría a los ingresos de los trabajadores activos y jubilados, sino que alcanzaría al conjunto de la actividad económica. "La economía de la provincia gira en torno a lo que nosotros podemos comprar, a lo que podemos llegar a garantizar con nuestro pobre salario", remarcaron.
Respecto de las medidas de fuerza, AGMER explicó que el acampe forma parte de un plan de lucha más amplio destinado a visibilizar el rechazo al proyecto durante su debate legislativo. "Estamos aquí como AGMER en un proceso de lucha que tiene que ver con hacer permanencia, con estar aquí los días que sesionan las comisiones o que sesionen las distintas Cámaras", indicaron. Asimismo, detallaron que las actividades incluyen clases públicas, debates y charlas abiertas.
Los representantes sindicales destacaron además la importancia de la unidad con otros sectores en conflicto y reivindicaron la construcción colectiva de las protestas.
Asimismo, aseguraron que buscan transmitir un mensaje claro a la dirigencia política provincial. "Queremos mostrarle al poder político que hay un sindicalismo de combate y de lucha, que representa lo que sus bases les están diciendo y que nosotros somos fieles a ese mandato", sostuvieron.
Finalmente, informaron que la jornada marca el cierre de una etapa del acampe, aunque anticiparon que volverán a movilizarse cuando continúe el tratamiento legislativo de la iniciativa. "Hoy es nuestro último día de acampe. Retornaremos en los próximos días", señalaron.
Consultados sobre una eventual convocatoria para participar de las reuniones legislativas, indicaron que esperan ser invitados durante la próxima semana. "Corresponde que seamos invitados. Entiendo que vamos a ser invitados para que los distintos legisladores entiendan cuál es el posicionamiento que tenemos y donde podamos expresar por qué nuestro no a la reforma es total y completo", concluyeron. Elonce.com