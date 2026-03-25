La propuesta está destinada a chicos y chicas de 6 a 17 años y se desarrollará en más de 40 espacios de barrios, clubes y polideportivos de Paraná. Incluye múltiples disciplinas y acompañamiento integral.
Abren las inscripciones a las Escuelas Municipales de Deportes con actividades gratuitas en toda la ciudad. Las actividades, coordinadas por la Subsecretaría de Deportes, se llevarán adelante en más de 40 espacios distribuidos en barrios, clubes y complejos municipales, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte, la recreación y la contención social.
Fútbol, básquet, vóley, boxeo, canotaje, SUP y atletismo son algunas de las disciplinas que integran la propuesta, que varía según cada espacio y las características de los barrios.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó que se trata de una política pública sostenida en el tiempo: “No son acciones aisladas, sino propuestas que los vecinos esperan año a año. Muchos chicos continúan en las escuelas deportivas después de haber participado en las colonias”.
En ese sentido, remarcó el alcance territorial del programa: “Estamos presentes en más de 40 lugares, en todos los puntos de la ciudad, acercando el deporte a cada barrio”.
Además de la práctica deportiva, las Escuelas Municipales brindan un acompañamiento integral que incluye merienda diaria y el trabajo de equipos interdisciplinarios. “Hay un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales que acompañan todo el proceso, y también generamos instancias de encuentro y participación en eventos deportivos”, agregó Arbitelli.
Las inscripciones están abiertas desde este miércoles 25 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, y las actividades comenzarán el lunes 6 de abril. Para anotarse, los interesados deben acercarse a los espacios donde se desarrollarán las actividades, acompañados de su madre, padre o tutor, y presentar su DNI.
Los días, horarios y lugares de inscripción pueden consultarse en las redes sociales oficiales de Deportes Paraná.
Escuelas Municipales de Deportes: sedes y horarios
COMPLEJO RAÚL RICARDO ALFONSÍN (Bernardo Houssay 1798)
Boxeo: martes y jueves (de 15.00 a 18.00 hs)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
VECINAL 8 DE SEPTIEMBRE (Miguel David – Barrio Ladrilleros)
Fútbol: martes y Jueves (de 16 a 19 hs)
VECINAL LÓPEZ JORDAN (Polideportivo)
Vóley: lunes, jueves y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO MACCARONE (Manuel Dorrego y Neuquén)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
TOMA NUEVA (Caburé y El Biguá)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO PARANÁ V (Cochrane e Intendente Blanda)
Básquet: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL LAS FLORES (Calle 1269)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
LOS BERROS – GAUCHO POBRE (Padre P. Uva y Moisés Lebensohn)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO EL MORRO (Martín De Moussy)
Básquet: martes y jueves (de 17.00 a 20.00 hs)
PARQUE DEL LAGO (Leopoldo Herrera y Máximo Saba)
Básquet: Lunes. Miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
CROACIA SUR (Juan Bautista Arnaldi y calle 1280)
Fútbol: martes y jueves (de 17.00 a 18.30 hs)
Fútbol: miércoles (de 15.30 a 17.00 hs)
BARRIO BAJADA GRANDE (Calle T)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 17.00 hs)
BARRIO SAN MARTÍN (Ameghino al final)
Fútbol: lunes y viernes (de 17.00 a 19.00 hs)
ANACLETO MEDIA SUR (Luis E. Vernet y Luis Palma)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
PLAZA EVA PERÓN (El Palenque y El Resero)
Básquet: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
COMPLEJO EL SOL (Santos Vega al 500)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
Vóley: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
CLUB SAN MIGUEL (1º de Mayo y Burmeister)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO HUMITO - CIC (Ituzaingo y calle 1349)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
BARRIO AATRA (Almirante Brown)
Básquet: lunes, miércoles y jueves (de 16:00 a 19:00 hs)
Vóley: lunes, miércoles y jueves (de 16:00 a 19:00 hs)
Bº 144 VIVIENDAS (Soldado Bordón y Tibiletti)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL RICARDO GUIRALDES (Junín y Las Piedras)
Futbol: Martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
CLUB MINISTERIO (Raúl Alfonsín y Silvano Santander)
Boxeo: lunes, miércoles y viernes (de 15.00 a 18.00 hs)
BARRIO 21 DE SEPTIEMBRE (Norberto Fernández Lorenzo y Gdor. Mihura)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
ECENAA (Puerto Viejo)
Canotaje: lunes a viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
SUP (Stand Up Padel): lunes, miércoles y viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
BARRIO 1º DE JULIO (Club Racing)
Vóley: martes y jueves (de 16.30 a 19.30 hs)
BARRIO BALBI (25 de Junio al final)
Fútbol: lunes y miércoles (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO PARANÁ XX (López Jordán 176)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)