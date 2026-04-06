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Semana Santa: Miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en la costanera

Es una de las ferias más importantes del calendario anual de la Municipalidad de Paraná. Se pudo recorrer desde el miércoles hasta el domingo. A pesar de las condiciones climáticas adversas, fue una de las propuestas más elegidas este fin de semana largo.

6 de Abril de 2026

Es una de las ferias más importantes del calendario anual de la Municipalidad de Paraná. Se pudo recorrer desde el miércoles hasta el domingo. A pesar de las condiciones climáticas adversas, fue una de las propuestas más elegidas este fin de semana largo.

Más de 250 artesanos y emprendedores y propuestas gastronómicas, mostraron su potencial, ofreciendo sus productos a quienes disfrutaron el paseo durante el fin de semana.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, contó que desde el Estado local están "muy satisfechos con la afluencia de público, porque a pesar de las inclemencias del tiempo se pudo trabajar muy bien y hubo buenas ventas, según las devoluciones que hicieron los feriantes”.

En ese sentido, el funcionario destacó que la propuesta contó con la visita del público local y de visitantes de distintos puntos del país, quienes, además de poder hacer un paseo en familia, pudieron disfrutar del patio gastronómico, con 20 food trucks que ofrecieron una enorme variedad de productos, comidas y bebidas. Resaltó, por las Pascuas, las preparaciones con pescado.

Al respecto, Bustamante subrayó que “la gestión de la intendenta Rosario Romero trabaja para sostener y generar estos espacios, a partir de esta idea de Estado facilitador, donde la gestión local tiene esta labor conjunta con emprendedores, artesanos y gastronómicos, que dinamiza la economía local y este fin de semana tuvo una muy buena expresión".

La satisfacción de los feriantes y reconocimiento de los visitantes

El propietario de Sabores del Mundo, Daniel Torres, contó: "Estoy muy contento porque mis productos se vendieron muy bien. Es un esfuerzo que se realiza en conjunto porque sin el acompañamiento del Municipio y de los visitantes esto no sería posible. Cerramos un fin de semana espectacular".

Por su parte, Cristian Satti, visitante de Santa Fe, dijo que "nos encontramos con productos que no vemos normalmente en las ferias. Estuvo muy buena y el patio gastronómico es excelente".

Luciana Vigía, de Paraná, apuntó: "En esta feria siempre hay algo nuevo para ver y comprar. Es una buena oportunidad para los feriantes de mostrar lo que hacen ”.

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