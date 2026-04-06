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Invitan a ser parte de las Jornadas Participativas del Plan Urbano Ambiental

Se realizarán el 7 y 21 de abril en Sala Mayo. La iniciativa se enmarca en el eje de una Paraná sostenible conformada en conjunto entre organismos públicos, organizaciones y la comunidad para la gestación un Plan Urbano Ambiental. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente.

6 de Abril de 2026

Se realizarán el 7 y 21 de abril en Sala Mayo. La iniciativa se enmarca en el eje de una Paraná sostenible conformada en conjunto entre organismos públicos, organizaciones y la comunidad para la gestación un Plan Urbano Ambiental. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente.

“En el marco del eje de gestión de una Paraná Sostenible y del impulso de la intendenta Rosario Romero para generar políticas de Estado que excedan una gestión, se está gestando un plan urbano ambiental para la ciudad”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

En este marco, se invita a toda la comunidad a participar de las jornadas que se llevarán a cabo en la Sala Mayo los días 7 y 21 de abril. “El objetivo es que toda la ciudadanía pueda aportar ideas, exponer puntos de vista, debatirlas para que sirvan de punto de partida para el plan urbano”, dijo el funcionario.

Las “Jornadas Participativas" del PUA, se llevarán a cabo los días martes 7 y 21 de abril, en Sala Mayo a partir de las 17 hs. Para participar de la jornada, los interesados deben inscribirse en https://forms.gle/oxkk4uHdB8C16H9g9

Además, pueden acceder a completar una encuesta general sobre la ciudad y su calidad ambiental; conocer sintéticamente cómo se confecciona cada eje, las temáticas y subtemáticas incorporadas por el equipo técnico; opinar sobre el grado de importancia que cada una tiene; y/o sugerir cambios.

“Esta es la forma de generar políticas de Estado, de manera que puedan sostenerse en el tiempo y se plasmen en una ordenanza. Por supuesto que será un plan que deberá ser revisado y reestructurado sistemáticamente con el paso del tiempo, pero lo importante es que tengamos un punto de inicio”, remarcó Loréfice.

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