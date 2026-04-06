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Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

La Municipalidad de Paranápresentó un balance del movimiento registrado en la capital entrerriana durante Semana Santa. A través de un trabajo articulado con el EMPATUR y el sector privado, la ciudad desplegó una agenda integral que combinó tradición, deporte, cultura y sabores regionales.

6 de Abril de 2026

La Municipalidad de Paranápresentó un balance del movimiento registrado en la capital entrerriana durante Semana Santa. A través de un trabajo articulado con el EMPATUR y el sector privado, la ciudad desplegó una agenda integral que combinó tradición, deporte, cultura y sabores regionales.

En cuanto al movimiento económico, se estima en $ 1.784.979.100 pesos. El cálculo incluye todos los gastos en concepto de alojamiento, comidas, actividades, excursiones y compras de regalos que un visitante realizó en la ciudad durante los 4 días del período.

El parámetro se toma según la encuesta de perfil de visitante que realiza la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, que arroja valores de gasto diario promedio de $ 102.243 por turista (quienes se alojan en el destino), y un valor de $ 54.750 para los excursionistas (quienes sólo se trasladan por el día sin pernocte).

Según datos relevados por la Oficina Municipal de Informes turísticos del Parque Urquiza, la procedencia de los visitantes principalmente fue de la provincia de Buenos Aires (PBA y AMBA) en un 45%; de provincia de Santa Fe (incluidas las ciudades de Santa Fe y Rosario) un 25%; del interior de Entre Ríos un 12%; Córdoba Capital y provincia un 7%; resto del país 7%; extranjeros un 4%.

El 92% de los visitantes llegaron en auto particular y el restante en ómnibus; el 43% vino acompañado por su pareja, el 38% en familia, el 16% con amigos y el 3% solos. La mayoría destacan el paisaje, la Costanera, el río, las Ferias, las Excursiones y la tranquilidad. Todos los encuestados contestaron que recomendarían a Paraná como destino turístico.

 

Una agenda que movilizó la ciudad

La estrategia de este año se centró en ofrecer opciones para diversos perfiles de público:

Sabores y Tradición: La Feria de Semana Santa en el Puerto Nuevo y la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez fueron los epicentros de la convocatoria gastronómica.

Deporte y Naturaleza: Eventos de escala nacional como el Torneo de Sóftbol y el Cicloturismo de las 7 Iglesias convivieron con propuestas sustentables como el cruce al Islote Curupí y el sistema de Bicivía.

Cultura y Fe: El Vía Crucis Viviente y los recorridos del Bus Turístico permitieron a residentes y turistas conectar con la identidad y el patrimonio histórico local.

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