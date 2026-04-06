El Municipio y el CGE fortalecen su vínculo en los Jardines Maternales

Se renovó el convenio entre la Municipalidad y el Consejo General de Educación para proporcionar cargos docentes en Jardines Maternales. Esto fortalece la colaboración entre ambas instituciones y mejorará la formación y cuidado de los niños.
La intendenta Rosario Romero renovó el acuerdo con el CGE de Entre Ríos para integrar los Jardines Maternales Municipales al sistema educativo provincial. Este convenio se renovó este miércoles en el Palacio municipal, buscando unificar contenidos curriculares, capacitar docentes y fortalecer la gestión pedagógica de la educación inicial.
“El convenionos otorga cargos docentes a nuestros Jardines Maternales para las salas de tres años y de dos años. Hay buena voluntad de ambas partes para poder cumplir y seguir con este trabajo en conjunto”, indicó Guillermina Brunner, coordinadora de Educación Formal y No Formal del Municipio.
También consideró “importante y esencial” la extensión de este vínculo porque “implica trabajar en articulación entre provincia y el gobierno local, y, sobre todo, nos otorga personal capacitado para brindarles una mejor formación a los niños que asisten a los Jardines Maternales”, expresó finalmente. De esta manera, el CGE otorga docentes para 27 de los 30 Jardines Maternales del Municipio.
Por su parte, la Directora Departamental de Escuelas del Departamento Paraná del CGE, Cecilia Fauri, resaltó: “estamos para crecer y que todos los niños tengan la posibilidad de una mejora para llegar a nuestras escuelas”.
“La presencia en estos espacios hace que un niño tenga mayores posibilidades. Siempre vamos a acompañar la iniciativa del Municipio aportando las profesionales, que son las docentes”, completó Fauri.
Participó de la firma de la renovación del convenio el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.