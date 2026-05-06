Paraná disfrutó de la proyección de la película “Emboscada”

El largometraje fue filmado en nuestra ciudad y zonas aledañas. Se proyectó con entrada libre, a sala colmada en el Teatro 3 de Febrero. Los realizadores del proyecto destacaron el acompañamiento del Municipio, en el marco de una producción de cine federal y con un elenco de actores entrerrianos.
La ciudad vivió este martes con gran expectativa la presentación de la película “Emboscada”, una producción de cine independiente que tiene como protagonistas a los actores de renombre nacional e internacional, Osvaldo Laport y Roly Serrano. Con gran acompañamiento del público y la presencia de sus realizadores, y parte del elenco.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, celebró: “La película la hizo gente que conoce el territorio y que conoce a actrices y actores. En estos tiempos cuando uno ve que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales está vacío, no se puede comprender. Es una epopeya, estamos muy felices de que la avant-première se haga en una sala con tanta historia”.
“Es la culminación con una Noche de Gala, estamos orgullosos y contentos de llegar a este punto después de tres años. Esperemos le agrade al público, estamos muy satisfechos”, valoró el director del film, Mauro Bedendo.
Bajo ese enfoque, el actor paranaense Marcelo Atelman, rescató la calidad artística del proyecto audiovisual: “Hubo colaboración del equipo tanto actoral como técnico; fue una experiencia muy linda, profesional, donde se trabajó en Paraná, Villa Urquiza y La Picada”.
Sobre el film
“Emboscada” cuenta la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que es despedido en 2002 por negarse a echar colegas en un canal de TV, guarda su indemnización en un banco de Buenos Aires y busca trabajo. De pronto, surge “el corralito” y, pese a una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno no la respeta y hace un negociado con el dinero de los ahorristas. Ante eso, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, va al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los que están ahí si no le dan lo suyo. Al salir de prisión, huye y busca refugio donde nació y se crió 35 años atrás. Allí se reencuentra con su mejor amigo, quien lo ayuda a defender su vida.