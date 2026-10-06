El Mercado Sud facilita un espacio de trabajo e integración para AmasAndo

El emprendimiento sociolaboral del Hospital Escuela de Salud Mental comercializa desde ahora sus productos en el Mercado Sud. La iniciativa promueve oportunidades de trabajo, autonomía e integración a través de una propuesta vinculada a la comunidad.
El nuevo espacio permite a AmasAndo ampliar sus posibilidades de comercialización y, al mismo tiempo, fortalecer uno de los principales objetivos del dispositivo: generar oportunidades de trabajo y participación para usuarios de salud mental, en un ámbito de encuentro con la comunidad.
“Hace un tiempo terminó el proceso de ocupación de los puestos disponibles en Mercado Sud y, en ese marco, comienza a funcionar el dispositivo laboral AmasAndo, que depende del Hospital Escuela de Salud Mental. Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas forman parte del concepto de Estado facilitador que promueve la gestión de la intendenta Rosario Romero: facilitador de espacios de comercialización y también del trabajo articulado con las instituciones”, valoró el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
AmasAndo nació en 2019 en un espacio cedido dentro del Hospital Escuela de Salud Mental. Con el paso de los años, el emprendimiento logró contar con un lugar mejor acondicionado dentro de la institución y comenzó a ampliar sus canales de comercialización mediante la participación en distintas ferias. La llegada al Mercado Sud representa ahora un nuevo paso en ese proceso de crecimiento.
“Estamos felices de tener esta oportunidad, que significa un gran crecimiento y una posibilidad más de estar en espacios cada vez más comunitarios, relacionarnos con más personas y poder visibilizar esta propuesta”, afirmó el coordinador de AmasAndo, Luciano Bartoli.
En ese sentido, explicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es promover el acceso al trabajo: “Hoy conseguir trabajo es difícil para cualquier persona y más difícil aún para los usuarios de salud mental. Por eso apuntamos a generar oportunidades desde un espacio participativo, con otros, a partir de la construcción de un grupo que, a su vez, esté inserto en una red”.
Por su parte, Joel Duarte, emprendedor de AmasAndo, destacó la importancia de contar con un espacio propio para comercializar la producción y participar de una propuesta abierta a la comunidad. “El trabajo se adapta a nuestras necesidades y es parte de nuestra terapia. Venimos subiendo peldaños: empezamos vendiendo en ferias y en otros lugares, y hoy tener un lugar propio es hermoso para poder ofrecer nuestros chipá y scones”, expresó.
De esta manera, la presencia de AmasAndo en el Mercado Sud suma una nueva herramienta para fortalecer el dispositivo sociolaboral, generar experiencias de trabajo y ampliar los espacios de encuentro e integración comunitaria.
AmasAndo funciona en el Mercado Sud de martes a viernes, de 8:30 a 12. También se puede conocer su propuesta y contactarse a través de Instagram: @amasando.parana.