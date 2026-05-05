- El fin de semana largo del Día del Trabajador movilizó a más de 200 emprendedores locales

La Municipalidad de Paraná cerró con saldo positivo la agenda especial por el 1° de Mayo, que incluyó ferias, gastronomía típica y paseos en distintos puntos de la ciudad. La intendenta Rosario Romero recorrió este domingo una de las propuestas del fin de semana: la Feria Periurbana.
“Pueden llevar muy buena verdura, no solo la cultivada de forma tradicional, sino también hidropónica. Es una feria muy rica en cuanto a su contenido”, destacó la intendenta, y subrayó que la propuesta trasciende la fecha especial: “Funciona todo el año y, todos los domingos, la gente puede venir a recorrerla y encontrar no solo artesanías, sino también perfumería, tejidos y alimentos de muy buena calidad”.
La concejala Luisina Minni, también presente en la jornada, resaltó el rol del Estado y de los emprendedores: “Acompañar este tipo de actividades es también acompañar al sector emprendedor y a la producción de nuestra ciudad”. Y agregó: “El Estado municipal, como siempre, tiende una mano para fortalecer estas iniciativas, escuchando a los vecinos y generando puentes para resolver conflictos y construir una mirada positiva para la ciudadanía”.
Balance positivo del fin de semana
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, trazó el balance del fin de semana largo: “Tuvimos múltiples eventos vinculados a ferias, mercados y propuestas especiales, que generaron espacios de trabajo para emprendedores, gastronómicos y productores locales”. El funcionario destacó que quienes elaboraron la gastronomía para la ocasión “vendieron la totalidad de lo producido” y calificó el resultado como “muy favorable”.
La agenda comenzó el jueves 1° de mayo con el ciclo Sabores de las Ferias en el Mercado Sud y en la Feria de Salta y Nogoyá, donde la gastronomía patria fue protagonista. “Tuvimos asado con cuero, locro, buseca, asado a la estaca, empanadas y pastelitos; una gran variedad de propuestas tanto de food trucks como de los puestos de feria”, detalló Bustamante.
El Paseo Matero especial Día del Trabajador, frente a la Plaza Le Petit Pisant, funcionó desde el jueves hasta el domingo con emprendedores, artesanos y gastronómicos.
El sábado se sumó la Feria Lago Encantado, en el Parque Gazzano, con más de 30 emprendedores locales. El domingo, en tanto, cerró el ciclo la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro N. Alem, de 9 a 18, con 43 puestos de artesanías, perfumería, tejidos, alimentos y producción hortícola local.
Bustamante encuadró el balance en una política de gestión sostenida: “Estas acciones forman parte de un Estado facilitador que promueve la comercialización y acompaña a los emprendedores”. En total, durante el fin de semana largo, se generaron espacios de trabajo para más de 200 emprendedores, feriantes y productores locales.
“Los paranaenses compran local, eligen a nuestros emprendedores y gastronómicos, y quienes visitan la ciudad encuentran alternativas para conocer y recorrer”, concluyó.