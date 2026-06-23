Tres recetas dulces para lucirse en casa: galletas, mousse y marquise

REDACCIÓN ELONCE
Las recetas dulces de La Cocina del Once conquistaron a todos con tres propuestas dulces e ideales para lucirse. Sebastián Celecias elaboró Galletas Craqueladas Irresistibles, Mousse de Frutos Rojos y Marquise, y mostró cada paso para lograr resultados profesionales.
Las recetas dulces de La Cocina del Once fueron las grandes protagonistas de una nueva emisión del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa presentó tres preparaciones pensadas para quienes disfrutan de la repostería casera y buscan sorprender con opciones simples, sabrosas y vistosas.
Como ocurre en cada edición, el espacio combinó cocina en vivo, consejos prácticos y alternativas accesibles para elaborar en el hogar. En esta oportunidad, Celecias compartió el paso a paso de tres clásicos que se destacaron por su presentación y por la posibilidad de adaptarse a diferentes celebraciones o reuniones familiares.
Las propuestas incluyeron Galletas Craqueladas Irresistibles, una fresca Mousse de Frutos Rojos y una tradicional Marquise de chocolate. Cada receta tuvo características particulares, aunque todas coincidieron en ofrecer ingredientes fáciles de conseguir y procedimientos al alcance de cualquier aficionado a la cocina.
Galletas craqueladas con intenso sabor a chocolate
La primera elaboración presentada por el chef fue una receta de Galletas Craqueladas Irresistibles. Se trata de una preparación que combina cacao amargo, ralladura de naranja y un atractivo acabado cubierto con azúcar impalpable que, durante la cocción, genera las clásicas grietas que le dan nombre.
Para elaborarlas se utilizaron dos huevos, 150 gramos de azúcar, 100 mililitros de aceite, esencia de vainilla, ralladura de una naranja, 70 gramos de cacao amargo, 200 gramos de harina y abundante azúcar impalpable para el recubrimiento.
Durante la preparación, Celecias explicó la importancia de respetar los tiempos de frío. La masa debe permanecer al menos una hora en el congelador antes de formar las bolitas y luego volver a enfriarse antes de hornear. Este procedimiento resulta fundamental para lograr el característico efecto craquelado y una textura perfecta en el producto final.
Una mousse fresca y colorida para cualquier ocasión
La segunda propuesta fue una Mousse de Frutos Rojos, una preparación liviana y elegante que se destacó por su color intenso y por la combinación de sabores dulces y ácidos.
La receta incluyó un mix de frutos rojos procesados junto con jugo de limón, incorporados a un merengue italiano elaborado con claras de huevo y almíbar. La textura final se completó con crema de leche y gelatina sin sabor, logrando una mousse firme y aireada.
Uno de los puntos más importantes del procedimiento fue la elaboración del merengue italiano, para lo cual el almíbar debe alcanzar aproximadamente los 118 grados centígrados antes de incorporarse lentamente a las claras batidas. Luego se integra el puré de frutas y finalmente la crema semimontada mediante movimientos envolventes para conservar la estructura de la preparación.
Tras su armado, la mousse debe permanecer en la heladera durante al menos cuatro horas. El resultado es un postre fresco, ideal para los días cálidos y perfecto para servir en copas individuales o recipientes de presentación familiar, decorado con frutos rojos frescos.
La marquise, un clásico que nunca pasa de moda
El cierre de la jornada estuvo reservado para una de las recetas más tradicionales de la pastelería: la Marquise de chocolate. Esta preparación combina una textura húmeda e intensa con el sabor característico del chocolate de cobertura.
Para realizarla, Sebastián Celecias utilizó 300 gramos de chocolate cobertura, 175 centímetros cúbicos de crema de leche, cinco huevos y 150 gramos de azúcar. El procedimiento comenzó con el fundido del chocolate, que posteriormente se mezcló con los huevos previamente integrados con el azúcar y la crema.
La preparación se colocó en un molde de 20 por 20 centímetros revestido con papel aluminio enmantecado y se cocinó a baja temperatura, aproximadamente a 110 grados durante 45 minutos. Esta cocción lenta permite obtener una textura suave, cremosa y uniforme.
Para la presentación final, el chef recomendó acompañar la marquise con merengue italiano, dulce de leche repostero, crema montada o frutas frescas. Estas opciones aportan contraste de sabores y colores, además de transformar la preparación en un postre ideal para ocasiones especiales.
Una propuesta que inspira a cocinar en casa
Una vez más, La Cocina del Once ofreció una propuesta gastronómica pensada para compartir conocimientos y acercar nuevas ideas a los televidentes. Las tres recetas presentadas por Sebastián Celecias demostraron que es posible lograr elaboraciones atractivas sin recurrir a procedimientos complejos ni ingredientes difíciles de conseguir.
Las Galletas Craqueladas, la Mousse de Frutos Rojos y la Marquise reunieron diferentes estilos de repostería, desde opciones ideales para acompañar una merienda hasta postres capaces de convertirse en el centro de una mesa familiar.
Con nuevas alternativas para experimentar en la cocina y consejos prácticos para mejorar cada preparación, el ciclo gastronómico de Elonce volvió a consolidarse como un espacio de referencia para quienes disfrutan del arte culinario y buscan inspiración para sorprender con sabores caseros.