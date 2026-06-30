Recetas dulces en La Cocina del Once: tres opciones fáciles para sorprender

REDACCIÓN ELONCE
Recetas dulces de La Cocina del Once: el chef Sebastián Celecias preparó galletas de frutos secos, una torta invertida de durazno y galletitas Bien Argentinas, con ingredientes simples y un paso a paso ideal para elaborar en casa.
Recetas dulces de La Cocina del Once fueron las protagonistas de una nueva emisión del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa presentó tres elaboraciones pensadas para quienes disfrutan de la repostería casera y buscan opciones sencillas, sabrosas y con una atractiva presentación.
Como sucede en cada edición, el espacio combinó cocina en vivo, consejos prácticos y recetas elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir. En esta oportunidad, el chef compartió técnicas y recomendaciones para obtener excelentes resultados sin necesidad de contar con experiencia profesional.
Las propuestas incluyeron galletas de frutos secos sin harina y sin azúcar, torta de durazno invertida y galletitas Bien Argentinas, tres alternativas ideales para una merienda, una celebración familiar o simplemente para disfrutar de un postre casero.
Galletas saludables y una clásica torta invertida
La primera preparación consistió en unas galletas elaboradas sin harina ni azúcar refinada. Para realizarlas se utilizaron 30 gramos de linaza molida, 60 centímetros cúbicos de agua, 50 gramos de coco rallado, 50 gramos de nueces, 50 gramos de almendras, 100 gramos de pasta de maní, 200 gramos de avena, 100 gramos de pasas de uva, una banana, una manzana y chocolate cobertura amargo para decorar.
El procedimiento comenzó mezclando la linaza con el agua para formar un gel. Luego se trituraron los frutos secos y se integraron con la banana pisada, la manzana rallada, la pasta de maní, la avena, las pasas y el resto de los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Después de formar las galletas, se cocinaron entre 18 y 22 minutos a 180 grados y finalmente se decoraron con chocolate amargo derretido.
La segunda propuesta fue una tradicional torta de durazno invertida, preparada con 250 gramos de harina, cuatro huevos, 180 gramos de azúcar, 180 gramos de manteca, 120 centímetros cúbicos de leche, esencia de vainilla, polvo para hornear, sal, duraznos en mitades y caramelo líquido.
El paso a paso de la torta y unas galletitas con colores patrios
Para la torta, Sebastián Celecias explicó que primero se deben acomodar los duraznos sobre un molde forrado con papel manteca. Luego se crema la manteca con el azúcar, se incorporan los huevos de a dos, la leche y la vainilla, para finalmente agregar la harina junto con el polvo de hornear y la sal.
Antes de colocar la preparación, se vierte una capa de caramelo sobre los duraznos y luego se distribuye la mezcla. La cocción se realiza en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 35 minutos, desmoldando la torta cuando aún permanece tibia para conservar su presentación.
La última receta del programa fueron las galletitas Bien Argentinas, una propuesta ideal para fechas patrias o celebraciones temáticas. Para su elaboración se utilizaron 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar impalpable, dos huevos, esencia de vainilla, 450 gramos de harina 0000 y colorantes blanco, celeste y amarillo.
Una receta sencilla para compartir en familia
El procedimiento consistió en batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema, incorporar los huevos de a uno y la vainilla, para luego añadir la harina sin amasar en exceso. La masa se dividió en tres partes para teñirla con los colores elegidos y posteriormente se dejó descansar en la heladera durante 30 minutos.
Después del reposo, la masa se estiró hasta alcanzar un espesor aproximado de cinco milímetros, se cortaron las galletitas y se cocinaron en horno a 170 grados durante entre 10 y 12 minutos, procurando que conservaran un color claro. Una vez frías, quedaron listas para decorar y servir.
Con estas tres recetas, La Cocina del Once volvió a ofrecer alternativas prácticas para preparar en el hogar, combinando ingredientes accesibles, explicaciones paso a paso y propuestas pensadas tanto para quienes recién comienzan en la cocina como para quienes disfrutan experimentar con nuevas elaboraciones dulces.