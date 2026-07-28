Recetas dulces de La Cocina del Once: tres propuestas fáciles para disfrutar en casa

REDACCIÓN ELONCE
Recetas dulces de La Cocina del Once fueron las protagonistas de una nueva emisión del ciclo gastronómico de Elonce. Sebastián Celecias preparó bastoncitos de garbanzos y semillas, pepas integrales con aceite y una tradicional torta 80 golpes.
Las recetas dulces de La Cocina del Once volvieron a conquistar a los televidentes en una nueva edición del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa presentó tres elaboraciones ideales para quienes disfrutan de la cocina casera y buscan alternativas prácticas, saludables y con ingredientes fáciles de conseguir.
Como sucede en cada emisión, el espacio combinó cocina en vivo, consejos para optimizar cada preparación y técnicas sencillas para que cualquier persona pueda reproducir las recetas en su hogar, sin necesidad de contar con experiencia previa.
En esta oportunidad, el menú incluyó tres propuestas bien diferentes: Bastoncitos de Garbanzos y Semillas, Pepas Integrales con Aceite y la clásica Torta 80 Golpes, una receta tradicional de panadería que se caracteriza por su masa aireada y su abundante relleno.
Bastoncitos de Garbanzos y Semillas
La primera preparación fue una opción saludable para acompañar picadas o servir como colación.
Ingredientes
- 2 latas de garbanzos (sin el líquido)
- 2 claras de huevo
- 1 chorrito de aceite Sal y pimienta a gusto
- Semillas de sésamo, chía o lino, a elección.
Preparación
El chef indicó precalentar el horno a 200 grados. Luego, escurrir y secar muy bien los garbanzos antes de procesarlos junto con las claras, el aceite, la sal y la pimienta hasta obtener una pasta homogénea. Posteriormente se incorporan las semillas y se mezcla suavemente.
La preparación se coloca en una manga para formar bastones de aproximadamente un centímetro de espesor sobre una placa para horno.
Antes de cocinar, se espolvorean con más semillas y se hornean durante unos 20 minutos, hasta lograr un dorado parejo. Se recomienda dejarlos enfriar antes de servirlos solos o acompañados con un queso untable saludable.
Pepas Integrales con Aceite
La segunda propuesta fue una versión más liviana de las tradicionales pepas, utilizando aceite en lugar de manteca.
Ingredientes
- 350 gramos de harina integral fina
- 50 mililitros de aceite de girasol
- 150 gramos de azúcar integral
- 15 gramos de polvo de hornear
- 2 huevos
- 1 o 2 cucharadas de leche o agua (si fuera necesario)
- Dulce de membrillo, batata o el relleno preferido.
Preparación
El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 grados y preparar una placa enmantecada o cubierta con papel manteca.
Luego se mezclan la harina integral, el azúcar y el polvo de hornear. Se incorporan el aceite y los huevos hasta formar una masa uniforme. Si resulta demasiado seca, se agregan una o dos cucharadas de leche o agua.
Con la masa se forman pequeñas bolitas que se acomodan sobre la placa. En el centro de cada una se realiza un hueco con el dedo o una cuchara y allí se coloca el dulce elegido. Finalmente se hornean durante unos 15 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse. Una vez listas, se dejan enfriar sobre una rejilla antes de servir.
Torta 80 Golpes
El cierre del programa estuvo dedicado a una de las preparaciones más tradicionales de la panadería, una receta ideal para compartir en reuniones familiares o acompañar el mate.
Ingredientes para la masa
- 500 gramos de harina 0000
- 2 huevos
- 130 gramos de aceite neutro
- 1 taza de leche tibia
- Esencia de vainilla
- Ralladura de una naranja
- 10 cucharadas de azúcar
- 50 gramos de levadura fresca
Ingredientes para el relleno
200 gramos de manteca pomada 15 gramos de cacao amargo 150 gramos de azúcar 150 gramos de pasas 150 gramos de almendras
Preparación
La levadura se disuelve en la leche tibia con una cucharada de azúcar y se deja espumar durante unos diez minutos. Mientras tanto, se mezclan la harina, el resto del azúcar y la ralladura de naranja. Luego se agregan los huevos, el aceite, la esencia de vainilla y la levadura activada.
Tras amasar hasta obtener una preparación lisa y elástica, se deja leudar hasta duplicar su volumen.
Paralelamente se prepara el relleno mezclando la manteca pomada con el azúcar y el cacao. La masa se estira formando un rectángulo, se unta con el relleno y se distribuyen las pasas y las almendras picadas. Luego se enrolla, se corta en porciones iguales y se acomodan los rollos dentro de un molde enmantecado.
Tras un segundo leudado de entre 30 y 40 minutos, la torta se hornea a 180 grados durante 35 a 45 minutos, hasta obtener un dorado uniforme. Puede servirse tibia, sola o acompañada con un glasé.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once volvió a ofrecer recetas accesibles, sabrosas y pensadas para disfrutar de la cocina casera, manteniendo el espíritu del ciclo que cada semana acerca nuevas ideas gastronómicas a los hogares.