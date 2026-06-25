Pejerrey de río y torta aniversario, el menú para celebrar un nuevo aniversario de Paraná en La Cocina de Elonce

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina de Elonce presentó un menú inspirado en los 213 años de Paraná. Antonella Lell preparó un pejerrey frito con salsa china agridulce y una torta aniversario, compartiendo todos los ingredientes y el paso a paso para elaborar ambas recetas.
La Cocina de Elonce tuvo este jueves una nueva entrega que volvió a combinar recetas en vivo, productos regionales y propuestas pensadas para compartir en familia o con amigos. Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de Paraná Bureau, el tradicional ciclo gastronómico recibió a la cocinera Antonella Lell, quien preparó un menú especial inspirado en la celebración de los 213 años desde que la ciudad de Paraná fue erigida Villa.
La profesional elaboró un plato principal y un postre que buscaron reflejar la identidad gastronómica local, utilizando como protagonista una pesca de río y una torta especialmente diseñada para conmemorar el aniversario de la capital entrerriana.
Durante el programa, los televidentes pudieron conocer en detalle los ingredientes, técnicas y secretos de elaboración de ambas propuestas, con explicaciones paso a paso para poder reproducirlas en sus hogares.
Pejerrey frito con salsa china agridulce
Como plato principal, Antonella Lell preparó un pejerrey frito con salsa china agridulce, acompañado por arroz al vapor con furikake casero.
Ingredientes para una porción
Zanahoria: 50 gramos.
Morrón rojo: 20 gramos.
Verdeo: 25 gramos.
Verdeo (parte verde): cantidad necesaria.
Salsa agridulce: cantidad necesaria.
1 filet de pesca de río.
Sal.Pimienta: cantidad necesaria.
Maicena: cantidad necesaria.
Arroz doble Carolina: 70 gramos.
Semillas de sésamo.
Ingredientes para la salsa agridulce
½ taza de agua (125 ml).
4 cucharadas de vinagre de arroz u otro vinagre blanco.
5 cucharadas de azúcar blanca.
1 cucharada de kétchup.
Una pizca de sal.
Para espesar la salsa:
1 cucharada de maicena.3 cucharadas de agua.
Acompañamiento
Arroz al vapor con furikake casero:
Arroz doble Carolina.
Agua.
Paso a paso del plato principal
El procedimiento comenzó cortando la pesca de río en partes iguales. Luego se condimentó de ambos lados con sal y se pasó cada pieza por maicena antes de freírla. Una vez cocida, se reservó.
En simultáneo, en un wok con aceite caliente se saltearon la zanahoria, el morrón rojo y el verdeo. Cuando los vegetales estuvieron semicocidos, se incorporó la salsa agridulce y se dejó reducir junto con las verduras durante un minuto.
Finalmente, se emplató el pescado y se distribuyó la salsa agridulce de forma pareja sobre toda la preparación. El plato se completó con el arroz al vapor como guarnición y un toque de semillas de sésamo para aportar textura y presentación.
La torta aniversario para celebrar los 213 años de Paraná
Como cierre del programa, Antonella Lell elaboró una Torta aniversario Paraná, pensada para compartir en una celebración especial.
Ingredientes del bizcocho cuatro cuartos
(Rinde tres moldes de 14 a 16 centímetros de diámetro)
250 gramos de manteca.
250 gramos de azúcar.
250 gramos de harina leudante.
5 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Rellenos
Cremoso de chocolate semiamargo y naranja
150 gramos de chocolate semiamargo.
100 gramos de crema de leche caliente.
2 gramos de gelatina sin sabor.
Ralladura de 1 naranja.
150 gramos de crema de leche fría.
Dulce de leche
Cantidad necesaria (aproximadamente 500 gramos).
Para humedecer el bizcocho
Leche, cantidad necesaria.
Cobertura
Crema chantilly:
400 gramos de crema de leche fría.
40 gramos de azúcar impalpable.
1 cucharadita de esencia de vainilla.