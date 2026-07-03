Las recetas de La Cocina del Once sorprendieron con un menú ideal para el invierno

REDACCIÓN ELONCE
El cocinero Leonardo López preparó un completo menú en una nueva edición de La Cocina del Once. El chef compartió recetas sencillas de roll de berenjena, guiso de lentejas y budín de pan, con consejos para realizarlas en casa.
Las recetas de La Cocina del Once volvieron a ser protagonistas de una nueva edición del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. En esta oportunidad, el cocinero Leonardo López preparó un menú completo con una entrada de roll de berenjena, ricota y nueces, un sabroso guiso de lentejas como plato principal y un clásico budín de pan para el postre.
Como es habitual, la propuesta combinó cocina en vivo, consejos prácticos y preparaciones accesibles para realizar en el hogar. El chef explicó cada paso de las recetas y brindó recomendaciones para obtener mejores resultados utilizando ingredientes fáciles de conseguir.
Durante el programa, los televidentes pudieron seguir en detalle el proceso de elaboración de cada plato, pensado especialmente para compartir durante el fin de semana y combatir las bajas temperaturas.
Entrada y plato principal para los días de frío
Como entrada, Leonardo López preparó un roll de berenjena, ricota y nueces. Para elaborarlo utilizó una berenjena, 250 gramos de ricota, 80 gramos de nueces, un huevo, perejil, ajo en polvo, orégano y pimienta negra. El cocinero explicó que primero deben grillarse las berenjenas, luego mezclar el relleno con todos los ingredientes, enrollar las láminas y llevar la preparación al horno durante 20 minutos.
El plato principal fue un guiso de lentejas, una de las comidas más elegidas durante el invierno. La receta incluyó 300 gramos de lentejas, 300 gramos de carne, dos chorizos, un chorizo colorado, cebolla, morrón, zanahoria, papas, tomate triturado, pimentón, comino, ají molido y laurel.
Durante la preparación, López recomendó dorar primero las carnes, incorporar luego las verduras, sumar el tomate triturado y los condimentos, añadir las lentejas junto con caldo y cocinar lentamente hasta que todos los ingredientes alcanzaran el punto justo de cocción.
Un clásico para cerrar el menú
El cierre del programa estuvo dedicado a un tradicional budín de pan. Para su elaboración, el chef utilizó 200 gramos de pan, 400 mililitros de leche, tres huevos, 150 gramos de azúcar, esencia de vainilla, canela y caramelo.
El procedimiento comenzó remojando el pan en la leche para luego incorporar el resto de los ingredientes. Finalmente, la mezcla se colocó en un molde previamente acaramelado y se cocinó a baño María hasta obtener una preparación firme, húmeda y de textura suave.
Con este nuevo menú, La Cocina del Once volvió a acercar propuestas simples, económicas y rendidoras, demostrando que con ingredientes cotidianos es posible elaborar platos ideales para disfrutar en familia durante el invierno.