La Cocina del Once: un menú con solomillo al Malbec, papas crujientes y cocada golosa

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres preparaciones para disfrutar en casa: Rogel de papas crujientes, solomillo con salsa Malbec y frutilla y una cocada golosa. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco explicó los ingredientes y el paso a paso de cada receta.
La Cocina del Once tuvo una nueva edición con un menú de tres pasos que combinó diferentes sabores, texturas y técnicas. Con la conducción de Danisa Todoro, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco preparó una entrada de papas crujientes, un solomillo con salsa Malbec y frutilla y, para cerrar, una cocada golosa.
La carne de cerdo de Granalier tuvo protagonismo en las preparaciones saladas. El cocinero mostró distintas formas de trabajar los ingredientes y sumó guarniciones elaboradas con productos sencillos y accesibles.
La propuesta comenzó con un Rogel de papas crujientes con jamón, queso y rúcula. Luego llegó el plato principal: solomillo bañado en salsa Malbec y frutilla, acompañado por una papa rellena y puré de zanahorias glaseadas. El cierre dulce estuvo a cargo de una cocada con vainillas y dulce de leche.
Rogel de papas crujientes con jamón, queso y rúcula
Ingredientes: una papa, una yema de huevo, sal, pimienta y nuez moscada a gusto, 30 gramos de queso mozzarella, 30 gramos de jamón cocido, un huevo, cinco hojas de rúcula y un tomate.
Para comenzar, se ralló la papa y se incorporó una yema de huevo. La preparación se condimentó con sal, pimienta y nuez moscada, y luego se cocinó en una sartén o en el horno, dándole forma de aro. Una vez dorada y cocida, se dejó reposar.
Con las capas de papa crujiente se armó una especie de Rogel, intercalándolas con queso mozzarella, jamón cocido, tomate, huevo y rúcula. Finalmente, la preparación se llevó al horno durante aproximadamente un minuto y se sirvió acompañada con salsa de tomate.
Solomillo con salsa Malbec y frutilla
Ingredientes: 300 gramos de solomillo. Para la salsa: 200 mililitros de vino tinto Malbec, 100 gramos de frutillas, azúcar, sal y pimienta. Para la papa rellena: una papa cocida, medio chorizo, 50 gramos de pimiento y queso sardo.
Para el puré: 200 gramos de zanahoria, 50 gramos de manteca, una cebolla, 40 mililitros de vino blanco, 50 gramos de azúcar y una cucharada de miel.
El primer paso consistió en sellar el solomillo en una sartén. Después se incorporaron las frutillas y el vino tinto Malbec para terminar la cocción de la carne. La salsa se completó con azúcar, sal y pimienta, se procesó y se dejó reducir antes de servirla sobre el solomillo.
Para el puré de zanahorias glaseadas, se cocinaron la cebolla y la zanahoria junto con la manteca, el azúcar y la miel. Sobre el final se incorporó el vino blanco y se dejó reducir hasta lograr una preparación concentrada. Luego se procesó todo hasta obtener un puré suave.
La segunda guarnición se realizó con una papa previamente cocida. Se hizo un hueco en el centro y se rellenó con un salteado de chorizo y pimiento, al que se añadió queso sardo rallado. La papa se llevó nuevamente al horno para completar la cocción y gratinar el relleno.
Cocada golosa con dulce de leche y vainillas
Ingredientes: 12 vainillas, coco rallado en cantidad necesaria, leche para remojar, 330 mililitros de crema para batir, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de coco rallado, esencia de vainilla y dulce de leche colonial.
Para comenzar el postre, las vainillas se pasaron brevemente por leche y luego por coco rallado. Después se acomodaron en una fuente o molde para formar la base de la cocada.
Por separado, se batió la crema de leche con el azúcar y dos cucharadas de coco rallado hasta conseguir una consistencia firme. Finalmente, se añadió un chorrito de esencia de vainilla.
El armado se realizó formando capas: sobre las vainillas se distribuyó dulce de leche y crema de coco, y luego se repitió el procedimiento hasta obtener dos o tres niveles, de acuerdo con el tamaño del molde. La cocada se llevó a la heladera hasta que quedó bien fría y lista para servir.