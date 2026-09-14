La Cocina del Once: ricas recetas con cerdo, sabores caseros y un postre irresistible

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú preparado por el chef Sebastián Rodríguez Vivanco: chipá relleno de cerdo, churrasquito a la napolitana con dos guarniciones y un postrecito de dulce de leche. Ingredientes y preparación, paso a paso.
La Cocina del Once presentó tres recetas con cerdo en una nueva edición del ciclo conducido por Danisa Todoro. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un menú completo que comenzó con chipá relleno, continuó con churrasquito a la napolitana y terminó con un postre de dulce de leche.
La carne de cerdo de Granalier fue protagonista de las dos preparaciones saladas. A lo largo del programa, el cocinero mostró diferentes maneras de combinarla con verduras, quesos, arroz y otros ingredientes de uso cotidiano.
El menú comenzó con un chipá relleno de carne de cerdo desmechada y mozzarella, acompañado por una mayonesa picante de remolacha. Para el plato principal, la propuesta fue un churrasquito de cerdo a la napolitana con soufflé de zapallo y arroz cremoso al verdeo.
Entrada: chipá relleno de cerdo y queso
Ingredientes para la masa: 1 kilo de fécula de mandioca, 200 gramos de manteca, un huevo, leche en cantidad necesaria, 500 gramos de queso rallado y 30 gramos de polvo de hornear.
Para el relleno: 300 gramos de pulpa de cerdo, 100 gramos de cebolla, 35 gramos de pimiento, 30 gramos de zanahoria, vino blanco, sal y pimienta. Además, se necesitarán 100 gramos de mozzarella.
Para la mayonesa de remolacha: una remolacha, aceite de girasol, mayonesa y unas gotas de Tabasco o ají picante.
Para preparar el chipá, se integraron los ingredientes de la masa hasta conseguir una consistencia homogénea y moldeable. Por otra parte, la carne de cerdo se colocó en una fuente junto con la cebolla, el pimiento, la zanahoria y el vino blanco. Tras condimentarla, se cubrió con papel aluminio y se cocinó durante aproximadamente dos horas. Una vez tierna, se desmechó y se dejó enfriar.
La remolacha se cocinó entera en agua hasta quedar tierna. Luego se peló y se procesó junto con la mayonesa, el aceite y el picante. Para terminar, se rellenaron las porciones de masa con cerdo desmechado y un cubo de mozzarella, se cerraron y se llevaron a horno fuerte, a unos 200 °C. Se sirvieron acompañadas por la mayonesa de remolacha.
Churrasquito de cerdo a la napolitana
Ingredientes: 250 gramos de churrasquito de cerdo, 100 gramos de queso cremoso o mozzarella, cuatro tomates, dos dientes de ajo, orégano, provenzal, sal, pimienta, azúcar y aceite.
Para el soufflé: 100 gramos de zapallo, 20 gramos de crema, un huevo, 40 gramos de cebolla y 20 gramos de morrón.
Para el arroz cremoso: 120 gramos de arroz blanco, 30 gramos de queso sardo rallado, 50 gramos de crema, 35 gramos de verdeo y un diente de ajo.
El churrasquito se cortó en porciones y se doró en una sartén, con sal y pimienta. Después se cubrió con salsa de tomate y queso y se llevó a gratinar. Para completar la preparación, se agregó una rodaja de tomate y provenzal.
Para el soufflé se saltearon la cebolla y el morrón hasta dorarlos. Luego se incorporaron el huevo, la crema y el puré de zapallo. La preparación se procesó hasta quedar homogénea y se colocó en un molde para cocinarla en horno o microondas.
El arroz, previamente cocido, se incorporó a una preparación de verdeo y ajo salteados con crema. Finalmente, se añadió el queso rallado para conseguir una textura cremosa y se gratinó antes de servir junto al cerdo.
Un postrecito de dulce de leche para cerrar
Ingredientes: 300 mililitros de leche, 200 mililitros de crema de leche, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de dulce de leche y 30 gramos de almidón de maíz. Como opción, se pueden agregar chips de chocolate.
La elaboración comenzó diluyendo el almidón de maíz en la leche fría para evitar la formación de grumos. Luego se incorporaron la crema, el azúcar y el dulce de leche.
La mezcla se llevó al fuego y se revolvió constantemente hasta alcanzar el hervor y obtener una consistencia espesa y cremosa. Finalmente, se distribuyó en vasos individuales y se llevó a la heladera hasta enfriar. Antes de servir, se pudieron incorporar chips de chocolate como terminación.