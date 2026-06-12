Sabores caseros y recetas fáciles en una nueva edición de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó una nueva edición con recetas fáciles y sabrosas. Leonardo López elaboró queso rebozado en semillas, varenikes y un clásico tiramisú para compartir en familia.
Recetas de La Cocina del Once volvieron a convertirse en una fuente de inspiración para los amantes de la gastronomía con una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce. Como es habitual, el programa combinó cocina en vivo, consejos prácticos y propuestas accesibles para preparar en el hogar.
En esta oportunidad, el cocinero Leonardo López presentó un menú completo de tres pasos. La propuesta incluyó una entrada de queso rebozado en semillas con rúcula y salsa de vino, un plato principal de varenikes o kartoffelnudeln y un clásico tiramisú como cierre dulce.
Las elaboraciones destacaron por su sencillez y por la utilización de ingredientes fáciles de conseguir, ideales para una comida especial durante el fin de semana.
Una entrada crocante y llena de sabor
Para la entrada, López utilizó 200 gramos de queso pategrás o provolone, harina, huevo, pan rallado, semillas mixtas, rúcula, aceite, vino tinto, azúcar y condimentos.
La preparación comenzó con la reducción de 200 mililitros de vino tinto junto a tres cucharadas de azúcar hasta lograr una salsa ligeramente espesa. Luego, el queso se pasó por harina, huevo y semillas mixtas.
Tras unos minutos en el freezer, se doró en una sartén con aceite hasta obtener una textura crocante.
El plato se completó con hojas frescas de rúcula y la salsa de vino, logrando una combinación equilibrada entre sabores intensos y texturas variadas.
Varenikes y un clásico postre italiano
Como plato principal, el chef elaboró varenikes, una preparación tradicional que combina una masa casera con relleno de papas, panceta y cebolla. Para ello, primero frió la panceta picada y luego incorporó cebolla hasta transparentarla. Después mezcló esa preparación con un puré realizado con papas hervidas y condimentó con pimentón, sal y pimienta.
La masa se preparó uniendo harina, huevos y condimentos. Tras estirarla, se cortó en porciones similares a ravioles, se rellenó y se cerró cuidadosamente. Los varenikes se cocinaron en abundante agua hasta que flotaron en la superficie y se sirvieron con pancitos crocantes fritos en la grasa de la panceta y crema de leche.
Para el postre, López presentó un tiramisú elaborado con queso crema o mascarpone, yemas, azúcar, vainillas, café fuerte frío, licor opcional y cacao amargo.
Las yemas se batieron con azúcar y se cocinaron a baño María hasta alcanzar los 65 grados. Luego se mezclaron con el mascarpone y se alternaron capas de crema y vainillas humedecidas en café. Tras un reposo mínimo de cuatro horas en frío, el postre se terminó con una generosa capa de cacao amargo.