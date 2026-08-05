La Cocina del Once presentó un menú para chicos con hamburguesas y chocotorta

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once tuvo una nueva edición dedicada al Mes de las Infancias. Lorena Sánchez preparó formitas de pollo con aderezos de colores, hamburguesas artesanales con papas y vasitos de chocotorta con frutas. Los ingredientes y el paso a paso de las recetas.
La Cocina del Once tuvo este miércoles una nueva edición en la que las recetas sencillas y los sabores pensados para compartir en familia fueron protagonistas. Bajo la conducción de Danisa Todoro, el ciclo de Elonce recibió a Lorena Sánchez, referente de Lorena Cocina Artesanal, quien presentó tres preparaciones especialmente pensadas para el Mes de las Infancias.
La propuesta comenzó con formitas de pollo acompañadas por cuatro aderezos caseros de distintos colores. Como plato principal, Sánchez preparó hamburguesas artesanales con verduras, queso y papas fritas, mientras que el cierre dulce llegó con vasitos de chocotorta con frutas.
El menú combinó preparaciones conocidas por los chicos con ingredientes como remolacha, brócoli, zanahoria, choclo y frutas. “Los colores también invitan a los chicos a descubrir nuevos sabores”, destacó Lorena durante la elaboración de la entrada.
Formitas de pollo con cuatro aderezos de colores
Para la entrada se necesitaron 700 gramos de Formitas de Pollo de Carnicerías Vital y aceite para freír o cocinar al horno. La particularidad estuvo en los cuatro acompañamientos: rosa, verde, amarillo y naranja, preparados a partir de verduras, huevo y mayonesa.
Para el aderezo rosa se utilizaron dos huevos duros, dos cucharadas de mayonesa y una remolacha cocida. El verde llevó dos huevos, dos cucharadas de mayonesa y una taza de brócoli o espinaca cocidos. Para el amarillo se combinaron tres huevos duros, cinco cucharadas de mayonesa y una taza de choclo; mientras que el naranja requirió dos huevos, dos cucharadas de mayonesa y una zanahoria hervida.
La preparación comenzó cocinando las formitas fritas o al horno. Después, se procesaron por separado los ingredientes correspondientes a cada salsa hasta conseguir una crema homogénea. Se agregó sal y, cuando fue necesario, aceite de girasol o un chorrito de leche para obtener mayor cremosidad. Finalmente, se sirvieron las formitas junto a los cuatro aderezos.
El secreto para aprovechar los aderezos
Como recomendación, Lorena sugirió preparar las salsas con anticipación y mantenerlas refrigeradas hasta el momento de servir. Además, explicó que pueden utilizarse para otras comidas y no solamente para acompañar la entrada.
“Además de acompañar las Formitas de Pollo, también son ideales para las papas fritas y las hamburguesas”, indicó como uno de los tips para aprovechar las preparaciones y sumar alternativas a la mesa familiar.
El segundo paso del menú llevó a uno de los clásicos elegidos por grandes y chicos: las hamburguesas. En esta oportunidad fueron elaboradas artesanalmente y enriquecidas con verduras ralladas para conseguir una preparación más jugosa.
Hamburguesas artesanales: ingredientes y preparación
Para cuatro hamburguesas se utilizó un kilo de Blend para Hamburguesas de Carnicerías Vital, una cebolla pequeña rallada, media zanahoria grande rallada, un huevo, dos cucharadas de pan rallado, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de provenzal y sal.
Para el armado se necesitaron cuatro panes, ocho fetas de queso cheddar o cremoso, cuatro hojas de lechuga, un tomate grande y, opcionalmente, pepinos. La guarnición se realizó con un kilo de papas, aceite para freír y sal.
El procedimiento comenzó mezclando la carne con la cebolla y la zanahoria ralladas. Luego se incorporaron huevo, pan rallado, mostaza, provenzal y sal. Tras integrar los ingredientes, se formaron las hamburguesas y se cocinaron sobre una plancha o sartén caliente. Durante el último minuto se agregó el queso para que se derritiera.
Cómo conseguir hamburguesas más jugosas
Una vez cocida la carne, las hamburguesas se armaron con los vegetales y algunos de los aderezos preparados anteriormente. Como acompañamiento se incorporaron las papas fritas, completando así el plato principal.
El consejo de Lorena fue integrar correctamente todos los componentes de la mezcla y dejarla reposar en frío antes de formar y cocinar las hamburguesas. Ese paso permite que mantengan mejor su forma y conserven su jugosidad durante la cocción.
“Las mejores hamburguesas son las que se preparan en casa y se disfrutan en familia”, resumió Sánchez sobre una propuesta que buscó transformar la preparación de la comida en otra actividad para compartir con los chicos.
Vasitos de chocotorta con frutas para el postre
El cierre llegó con una versión diferente de la chocotorta tradicional. Para la crema se utilizaron 300 gramos de queso crema y 250 gramos de dulce de leche. Las capas llevaron 200 gramos de galletitas de chocolate, 200 gramos de galletitas de algarroba, dos bananas y 250 gramos de frutillas.
Para humedecer las galletitas se preparó un licuado con 250 mililitros de leche, media banana madura y una cucharadita de esencia de vainilla. Para decorar se utilizaron cacao amargo, frutillas, rodajas de banana y hojas de menta.
Primero se mezclaron el queso crema y el dulce de leche. Por separado, se licuaron la leche, la banana y la vainilla. Las galletitas se humedecieron rápidamente en esa preparación y después se armaron los vasitos alternando capas de galletitas, crema y frutas. Finalmente, se decoraron con cacao, banana y frutillas y se llevaron a la heladera antes de servir.
Una chocotorta pensada para los chicos
Lorena explicó que el licuado de leche y banana permitió reemplazar el café utilizado habitualmente para humedecer las galletitas. De esta manera, se consiguió un sabor más suave y adecuado para la propuesta destinada a los más pequeños.
Las frutas, además, sumaron frescura, diferentes texturas y color al tradicional postre. La presentación individual en vasos permitió mostrar cada una de las capas y facilitó el momento de servirlo.
“Los mejores recuerdos de la infancia siempre tienen el sabor de un postre compartido”, expresó Lorena al completar el menú de esta nueva edición de La Cocina del Once, que volvió a reunir recetas, consejos prácticos y alternativas para disfrutar alrededor de la mesa familiar.