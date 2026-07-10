La Cocina del Once presentó un menú ideal para disfrutar durante el invierno

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió con nuevas recetas de la mano del chef Leonardo López, quien preparó un roll de pescado de río, goulash con spätzle y crepes de manzana, con explicaciones paso a paso para hacer en casa.
La Cocina del Once volvió a convertirse en un espacio de encuentro para los amantes de la gastronomía con una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce. En esta oportunidad, el chef Leonardo López elaboró un menú completo pensado para compartir durante el fin de semana, integrado por roll de pescado de río, goulash con spätzle y crepes de manzana.
Como es habitual, el programa combinó cocina en vivo, consejos prácticos y recetas accesibles para que los televidentes pudieran replicarlas en sus hogares. Durante la emisión, el cocinero explicó cada procedimiento y brindó recomendaciones para lograr mejores resultados utilizando ingredientes fáciles de conseguir.
La propuesta estuvo orientada a ofrecer alternativas ideales para los días de bajas temperaturas, con preparaciones que combinaron sabores tradicionales y técnicas sencillas, permitiendo seguir cada paso de la elaboración desde el inicio hasta el emplatado.
Tres recetas para compartir en familia
La entrada elegida fue un roll de pescado de río, elaborado con arroz para sushi, filete de pescado rebozado en tempura, queso crema, wasabi y alioli de limón. Leonardo López explicó cómo cocinar correctamente el arroz, condimentarlo con vinagre, azúcar y sal, además de la técnica para freír el pescado y lograr una textura crocante.
Como plato principal preparó un goulash con spätzle, una receta tradicional ideal para el invierno. El chef mostró cómo dorar la carne, incorporar cebolla, morrón, ajo y especias, sumar el caldo y cocinar lentamente hasta obtener una preparación tierna y sabrosa. Como acompañamiento elaboró los clásicos spätzle caseros a base de harina, huevos y leche.
Finalmente, el menú concluyó con unos crepes de manzana, una opción dulce elaborada con una masa liviana, rellena con manzanas caramelizadas y perfumadas con canela, esencia de vainilla y, de manera opcional, anís en grano. El cocinero explicó el proceso para preparar la masa, cocinar los crepes y completar el relleno antes de servir.
Cocina en vivo con recetas accesibles
Una vez más, La Cocina del Once ofreció una propuesta gastronómica pensada para que cualquier persona pueda cocinar en casa sin necesidad de ingredientes complejos. Las explicaciones paso a paso y los consejos del chef permitieron seguir cada receta de manera sencilla.
Con un menú completo que incluyó entrada, plato principal y postre, el ciclo reafirmó su objetivo de acercar nuevas ideas para la mesa familiar, promoviendo preparaciones caseras que combinan sabor, practicidad y productos de fácil acceso.