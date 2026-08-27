La Cocina del Once presentó un menú de tres pasos: las recetas para prepararlo en casa

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú completo con sopa de calabaza y castañas de cajú, pollo a la mostaza con papas fritas y cheesecake New York con frutillas. El ciclo de Elonce mostró los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once presentó un menú de tres pasos este jueves durante una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce. La propuesta recorrió sabores diferentes a partir de una sopa cremosa de calabaza, un pollo acompañado por salsa de mostaza y papas fritas y, para cerrar, un cheesecake New York con frutillas.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el programa volvió a combinar técnicas gastronómicas con ingredientes que pueden conseguirse fácilmente. La idea fue presentar alternativas que, siguiendo cada procedimiento, puedan reproducirse en una cocina hogareña.
El recorrido comenzó con una sopa de calabaza y castañas de cajú, continuó con pollo a la mostaza con papas fritas y terminó con uno de los clásicos de la pastelería internacional: un cheesecake cremoso acompañado por frutillas.
Sopa de calabaza con castañas de cajú
Ingredientes: 250 gramos de zapallo anco; 100 ml de leche caliente; 100 ml de agua caliente; ⅓ de cebolla grande o ½ mediana; ½ diente de ajo; entre 20 y 25 gramos de castañas de cajú; dos cucharaditas de queso crema y 40 gramos de queso cremoso. Para condimentar se utilizaron pimentón, sal y pimienta.
Elaboración: cortar la cebolla y el ajo en trozos grandes y saltearlos con aceite. Pelar la calabaza, cortarla en cubos e incorporarla. Condimentar y agregar el agua y la leche calientes. Sumar las castañas de cajú, preferentemente hidratadas previamente durante 15 o 20 minutos en agua caliente y luego escurridas.
La preparación debe cocinarse alrededor de 10 minutos, o hasta comprobar que la calabaza esté completamente tierna. Luego se incorpora el queso crema y se procesa hasta obtener una textura homogénea. Para servir, colocar queso cremoso en el plato, añadir la sopa y terminar con queso rallado, crema de leche y perejil picado.
Pollo a la mostaza con papas fritas
Ingredientes: una pechuga de pollo de aproximadamente 200 gramos; 20 gramos de mostaza; 50 ml de crema de leche; 30 ml de caldo de pollo o agua; 10 gramos de manteca; 5 ml de aceite; sal, pimienta, vino para desglasar, 100 gramos de cebolla y 10 gramos de verdeo. Para la guarnición se necesitan 250 gramos de papa, aceite para freír y sal.
Elaboración: cortar la pechuga en uno o dos filetes, condimentar con sal y pimienta y dorarla en una sartén con aceite y manteca. Una vez sellada, levantar el fondo de cocción con vino y esperar hasta que se evapore el alcohol.
Incorporar la mostaza, el caldo y la crema de leche. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la salsa tome consistencia y el pollo esté completamente cocido. Sobre el final, añadir la parte verde del verdeo.
El secreto para unas papas crocantes
Para la guarnición, cortar las papas finamente con una mandolina, lavarlas y secarlas muy bien antes de colocarlas en abundante aceite caliente. Freírlas hasta conseguir una textura dorada y crocante y agregar la sal recién después de retirarlas.
Al momento del emplatado, disponer la pechuga y cubrirla con la salsa de mostaza. A un costado se colocan las papas fritas, que pueden terminarse con un poco más de verdeo fresco.
El menú avanzó así desde una entrada cremosa hacia un plato de sabores más intensos. Sin embargo, todavía quedaba el cierre dulce: una versión del tradicional cheesecake New York.
Cheesecake New York con frutillas
Ingredientes: 350 gramos de queso crema; 200 gramos de crema de leche; 100 gramos de azúcar blanca; 50 gramos de almidón; tres huevos; ralladura y jugo de un limón; 50 gramos de manteca derretida y 100 gramos de galletitas de vainilla trituradas. Para decorar se utilizan mermelada de frutillas y frutillas frescas.
Elaboración: colocar en un bowl el queso crema, el azúcar y el almidón. Integrar con una espátula de goma y agregar los huevos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Sumar posteriormente el jugo y la ralladura de limón y, finalmente, la crema de leche.
Para formar la base, triturar las galletitas, mezclarlas con la manteca derretida y compactarlas sobre el molde. Verter encima la preparación y cocinar en horno a 180 grados durante aproximadamente 45 a 50 minutos. El cheesecake debe enfriarse dentro del horno y, una vez frío, permanecer una noche en la heladera. Antes de servir, completar con mermelada y frutillas frescas.