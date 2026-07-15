La Cocina del Once presentó un menú “Bien Argentino” para alentar a la Selección

REDACCIÓN ELONCE
Un menú Bien Argentino en La Cocina del Once fue la propuesta de una nueva edición del ciclo gastronómico. La cocinera Lorena Sánchez preparó un choripán, matambre a la pizza con papas y alioli, y un postre tradicional para compartir en familia.
Un menú Bien Argentino en La Cocina del Once fue la propuesta de una nueva edición del ciclo gastronómico. En la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, la conductora Danisa Todoro recibió a Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, quien elaboró un menú pensado para compartir en familia mientras se alentaba a la Selección Argentina.
Con el acompañamiento de Carnicerías Vital, la cocinera presentó tres recetas clásicas de la gastronomía nacional: un Choripán Bien Argento, un Matambre a la Pizza con Dados de Papas y Crema Alioli y un postre de Calabacitas en Almíbar con Queso y Lluvia de Merenguitos.
"Cuando juega la Selección Argentina, la cocina también reúne a la familia y a los amigos alrededor de la mesa", fue el concepto que guio una emisión dedicada a rescatar sabores tradicionales con productos regionales y preparaciones accesibles.
El choripán abrió un menú con sello argentino
La primera receta fue un clásico infaltable. Para elaborar el Choripán Bien Argento se utilizaron cuatro chorizos frescos de Carnicerías Vital y cuatro panes para choripán.
El sabor se completó con un chimichurri preparado con perejil fresco, ajo, orégano, ají molido, pimentón, vinagre, aceite y sal, además de una salsa criolla elaborada con cebolla, tomate, pimientos previamente ahumados a leña, vinagre, aceite y sal.
Como paso a paso, Lorena Sánchez explicó que primero se prepara el chimichurri mezclando todos sus ingredientes y dejándolo reposar. Luego se elabora la salsa criolla incorporando los pimientos ahumados.
Finalmente, los chorizos se cocinan lentamente sobre una plancheta bien caliente —en reemplazo de las tradicionales brasas— hasta lograr un dorado parejo. El armado se completa colocando el chorizo dentro del pan y agregando abundante chimichurri y salsa criolla.
Matambre a la pizza con papas y alioli
El plato principal fue un Matambre a la Pizza preparado con un matambre de Carnicerías Vital, sal, hojas de laurel y pimienta en grano. Para la cobertura utilizó salsa de tomate, jamón cocido, queso mozzarella, aceitunas y orégano.
Como guarnición elaboró dados de papas con papas peladas, aceite, sal y pimentón opcional, acompañados por una crema alioli preparada con mayonesa, ajo, perejil fresco y jugo de limón.
La cocinera explicó que el matambre debe hervirse previamente con sal, laurel y pimienta hasta que quede bien tierno. Luego se escurre, se coloca en una fuente y se cubre con salsa de tomate, jamón, mozzarella, aceitunas y orégano antes de llevarlo al horno para gratinar.
Las papas se cortan en dados parejos y pueden freírse hasta obtener un dorado uniforme o cocinarse al horno con un chorrito de aceite para una versión más saludable. Para el alioli solo es necesario mezclar mayonesa con ajo bien picado, perejil fresco y unas gotas de limón.
Un postre tradicional para cerrar el menú
El cierre estuvo a cargo de un clásico de las mesas argentinas: Calabacitas en Almíbar con Queso y Lluvia de Merenguitos.
La preparación requiere únicamente calabacitas en almíbar, queso cremoso o queso fresco y merenguitos secos.
El procedimiento también resulta muy sencillo: servir las calabacitas bien frías junto a una porción de queso y terminar el plato rompiendo ligeramente los merenguitos con las manos para conservar su textura crocante antes de espolvorearlos sobre el postre.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once volvió a combinar tradición, recetas caseras y productos regionales en una edición especial que invitó a disfrutar del sabor argentino mientras millones de hinchas seguían a la Selección rumbo a una nueva final del Mundial.