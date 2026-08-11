La Cocina del Once presentó tres recetas dulces para preparar y compartir en familia

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó conitos de coco con dulce de leche y chocolate, un budín de naranja y almendras y una torta de tres leches. Sebastián Celecia compartió técnicas y consejos para lograr preparaciones caseras húmedas, aireadas y llenas de sabor.
La Cocina del Once presentó tres recetas dulces para preparar en casa durante una nueva edición del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecia, el programa propuso un recorrido por la pastelería con preparaciones pensadas para distintos gustos y ocasiones.
El menú reunió conitos de coco con dulce de leche y chocolate, un budín de naranja y almendras y una torta de tres leches. Las tres alternativas combinaron sabores conocidos con técnicas accesibles y pequeños secretos destinados a mejorar el resultado final.
Como ocurre en cada emisión, el espacio buscó acercar la cocina profesional a los hogares a través de procedimientos sencillos. Las recetas fueron explicadas paso a paso, desde la preparación de las masas y bizcochuelos hasta los rellenos, coberturas y detalles de presentación.
Conitos de coco, dulce de leche y chocolate
La primera propuesta fueron unos conitos de coco que combinaron tres sabores clásicos de la pastelería: coco, dulce de leche y chocolate semiamargo. Para elaborar la masa se utilizaron dos huevos, 60 gramos de azúcar, ralladura de un limón, esencia de vainilla, 80 gramos de manteca derretida, 150 gramos de coco rallado y 45 gramos de harina 0000 tamizada.
El procedimiento comenzó con un batido ligero de los huevos y el azúcar. Luego se incorporaron la ralladura de limón y la vainilla, antes de sumar la manteca derretida y entibiada. Finalmente, se agregaron el coco y la harina hasta conseguir una preparación húmeda que pudie
ra moldearse sin dificultades.
Con el horno previamente calentado a 180 grados, se formaron pequeñas porciones con forma de cono sobre una placa cubierta con papel manteca o una lámina antiadherente. La cocción demandó entre 12 y 15 minutos, aproximadamente, hasta que las piezas quedaron apenas doradas tanto en la superficie como en la base.
El secreto para lograr conitos parejos
Una vez retirados del horno, los conitos debieron enfriarse completamente antes de continuar con el relleno. Para conseguir piezas similares, uno de los consejos fue emplear una cuchara o un porcionador, de manera que todas llevaran aproximadamente la misma cantidad de preparación y lograran una cocción uniforme.
El siguiente paso incorporó uno de los grandes protagonistas de la receta: el dulce de leche repostero. Se calcularon alrededor de 40 gramos para cada conito, colocados con una manga pastelera hasta formar un copete. Después, las piezas fueron llevadas unos minutos a la heladera para que el relleno adquiriera mayor firmeza.
Finalmente llegó el chocolate. La receta requirió aproximadamente 400 gramos de cobertura semiamarga templada o, como alternativa más sencilla, un baño de repostería derretido. Cada conito se tomó desde su base y el copete de dulce de leche se sumergió en el chocolate hasta quedar cubierto.
Chocolate firme y un relleno que mantenga su forma
Después del baño, se dejó escurrir el excedente y los conitos fueron colocados nuevamente sobre una superficie antiadherente. El chocolate pudo cristalizar a temperatura ambiente o mediante un breve paso por la heladera, hasta conseguir una cobertura firme.
Entre los principales secretos de esta preparación apareció la consistencia del relleno. El dulce de leche repostero debía conservar suficiente firmeza para sostener el copete y permitir que la pieza pudiera introducirse en el chocolate sin perder su forma.
Una vez terminados, los conitos pudieron conservarse en un recipiente hermético, preferentemente en un ambiente fresco y seco. Durante jornadas de altas temperaturas, la recomendación fue mantenerlos refrigerados y retirarlos algunos minutos antes de servir para que recuperaran una textura más agradable.
Budín de naranja y almendras: húmedo y aromático
La segunda receta de La Cocina del Once fue un budín de naranja y almendras, una preparación sencilla en la que los cítricos aportaron aroma y humedad, mientras que las almendras sumaron sabor y textura.
Para elaborarlo se necesitaron tres huevos, 220 gramos de azúcar, 120 mililitros de aceite de girasol, 200 mililitros de jugo de naranja recién exprimido, ralladura de una o dos naranjas, 220 gramos de harina 0000, 12 gramos de polvo para hornear y 80 gramos de almendras molidas. De manera opcional, se pudieron incorporar otros 50 gramos de almendras picadas.
Antes de comenzar, el horno se precalentó a 170 grados y se preparó un molde de budín enmantecado y enharinado, aunque también pudo utilizarse papel manteca. Los huevos y el azúcar se batieron durante algunos minutos hasta obtener una preparación clara, aireada y ligeramente espumosa.
Cómo conseguir más aroma a naranja
El aceite de girasol se incorporó en forma de hilo, mientras se continuó mezclando suavemente. A continuación se sumaron el jugo y la ralladura de naranja, hasta integrar todos los ingredientes líquidos.
Por separado se tamizaron la harina y el polvo para hornear. Los secos fueron añadidos en dos o tres veces y con movimientos suaves de espátula. El objetivo fue evitar un batido excesivo que pudiera afectar la textura final del budín. Después se incorporaron las almendras molidas y, para quienes buscaran mayor textura, las almendras picadas.
Uno de los tips destacados para intensificar el perfume de la preparación consistió en frotar previamente la ralladura de naranja con el azúcar. El procedimiento permitió liberar los aceites esenciales presentes en la cáscara y potenciar el aroma cítrico antes de comenzar el batido.
Cocción y presentación del budín
La mezcla se volcó en el molde y se llevó al horno durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Como el tiempo pudo variar según las características de cada horno y el tamaño del recipiente, la forma más sencilla de comprobar la cocción fue introducir un palillo en el centro.
Cuando el palillo salió seco o solamente con algunas migas húmedas, el budín estuvo listo. Tras retirarlo del horno, se dejó reposar entre 10 y 15 minutos dentro del molde y posteriormente se desmoldó sobre una rejilla hasta completar el enfriado.
Para la presentación hubo distintas posibilidades. El budín pudo servirse simplemente espolvoreado con azúcar impalpable, acompañado por almendras laminadas o terminado con un glasé de naranja, una opción que permitió reforzar todavía más el perfil cítrico de la receta.
Torta de tres leches, la propuesta más elaborada
El cierre del menú quedó reservado para una pintoresca torta de tres leches, una preparación que demandó más pasos y tiempos de reposo. La receta combinó un bizcochuelo aireado, una mezcla de tres productos lácteos, dulce de leche como relleno y un merengue suizo marmolado para la cobertura.
Para el bizcochuelo se utilizaron siete huevos, 233 gramos de azúcar, 117 gramos de fécula de maíz, 280 gramos de harina 0000 y esencia de vainilla. El punto central estuvo en conseguir un batido suficientemente aireado para que luego pudiera absorber la salsa sin desarmarse.
Los huevos se batieron con el azúcar y la vainilla hasta obtener una preparación clara, espumosa y en punto cinta. Después se incorporaron la harina y la fécula previamente tamizadas, en dos o tres tandas y mediante movimientos envolventes, para conservar el aire generado durante el batido.
Una salsa en partes iguales
El bizcochuelo se cocinó en horno precalentado a entre 170 y 180 grados durante unos 35 a 45 minutos. Una vez que se comprobó la cocción con un palillo, se retiró, se dejó enfriar y se desmoldó cuidadosamente antes de comenzar con una de las etapas fundamentales de la receta.
La salsa reunió tres ingredientes en partes iguales: 194 mililitros de leche condensada, 194 mililitros de leche evaporada y 194 mililitros de crema de leche. Los productos se mezclaron hasta obtener una preparación homogénea, sin necesidad de realizar un batido intenso.
Ya frío, el bizcochuelo se pinchó en toda su superficie con un palillo o una brocheta. Este paso resultó fundamental para que la salsa penetrara de manera uniforme. La mezcla de las tres leches se agregó gradualmente, evitando volcarla de una sola vez.
El reposo, clave para la textura
Después de incorporar la salsa, la torta se llevó a la heladera durante varias horas. La recomendación fue dejarla reposar toda la noche para que el bizcochuelo tuviera tiempo suficiente de absorber la humedad y concentrar los sabores.
Si la altura del bizcochuelo lo permitía, se cortó en dos capas y se incorporaron aproximadamente 390 gramos de dulce de leche como relleno. El producto se distribuyó de manera pareja sobre la primera capa y luego se colocó la segunda, presionando suavemente para acomodarla.
La clave, según se explicó durante la preparación, estuvo en conservar un bizcochuelo aireado y resistente. Las tres leches debían incorporarse de forma progresiva y el reposo en frío no debía apurarse, ya que ese tiempo permitió obtener la humedad característica de esta torta sin comprometer su estructura.
Merengue suizo para el toque final
La cobertura se realizó con un merengue suizo preparado con aproximadamente una taza y media de azúcar y tres cuartos de taza de claras. Ambos ingredientes se colocaron en un recipiente resistente al calor y se llevaron a baño María, mezclando constantemente.
La preparación debía alcanzar aproximadamente entre 60 y 65 grados, hasta que el azúcar estuviera completamente disuelto. Una manera práctica de comprobarlo fue tomar una pequeña cantidad entre los dedos: no debía percibirse ningún grano. Luego se retiró del calor y se batió hasta lograr un merengue firme, brillante y con el recipiente prácticamente frío.
Con el merengue listo, se cubrió toda la torta utilizando una espátula. Para conseguir el efecto marmolado se agregaron pequeñas cantidades de dulce de leche y se realizaron movimientos suaves, sin integrar por completo ambos ingredientes. Así se obtuvo un acabado vistoso y diferente.
Tres alternativas para disfrutar de la pastelería casera
La torta de tres leches debió mantenerse refrigerada hasta el momento de servir. Al igual que durante la etapa de absorción de la salsa, el tiempo en frío permitió mejorar tanto su consistencia como la integración de los sabores.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once volvió a presentar alternativas que pudieron adaptarse a diferentes ocasiones. Los conitos ofrecieron pequeñas porciones con una combinación clásica; el budín apareció como una preparación práctica para acompañar desayunos y meriendas; y la torta de tres leches representó una opción más elaborada para una mesa especial.
La nueva edición del ciclo conducido por Danisa Todoro volvió así a poner el foco en recetas posibles de reproducir en casa. De la correcta temperatura del horno al reposo de una torta, pasando por la consistencia del dulce de leche o el tratamiento de la ralladura de naranja, Sebastián Celecia repasó técnicas que permitieron transformar ingredientes cotidianos en tres propuestas dulces para compartir.