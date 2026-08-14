La Cocina del Once preparó sopa paraguaya, riñones al vino tinto y turrón de avena

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú completo de la mano del chef Leonardo López: sopa paraguaya, riñones al vino tinto con puré y turrón de avena. Tres preparaciones caseras con ingredientes accesibles para disfrutar durante el fin de semana.
La Cocina del Once volvió a encender las hornallas con una propuesta pensada para disfrutar en familia: el chef Leonardo López preparó sopa paraguaya, riñones al vino tinto acompañados con puré de papas y, para cerrar el menú, un clásico turrón de avena.
Durante una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, el cocinero mostró en vivo el proceso de cada elaboración, desde la preparación de los ingredientes hasta el emplatado. El menú combinó sabores tradicionales con procedimientos que pueden reproducirse en una cocina hogareña.
La propuesta estuvo orientada especialmente a quienes buscan opciones para compartir durante el fin de semana. A lo largo del programa, López explicó las distintas técnicas y brindó recomendaciones para simplificar las preparaciones y conseguir buenos resultados.
Sopa paraguaya: ingredientes y preparación
Para comenzar, el chef eligió sopa paraguaya, una preparación que, pese a su nombre, tiene consistencia sólida y se cocina al horno. Para realizarla se necesitan 250 gramos de harina de maíz, 500 gramos de cebolla, 500 mililitros de leche, cuatro huevos, 300 gramos de queso, una cucharada de aceite, sal y pimienta a gusto.
El primer paso consistió en cortar las cebollas en pluma fina y cocinarlas lentamente con el aceite hasta dejarlas transparentes y tiernas. Una vez listas, se retiraron del fuego y se dejaron entibiar. Por separado, se batieron los huevos junto con la leche y luego se incorporó la harina de maíz hasta obtener una mezcla homogénea.
Finalmente, se añadieron la cebolla cocida y el queso cortado en pequeños cubos y se condimentó la preparación. La mezcla se distribuyó en una fuente formando una capa de unos tres centímetros y se llevó a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, hasta conseguir una superficie dorada y una textura firme. Antes de cortarla, se recomendó dejarla reposar algunos minutos.
Riñones al vino tinto con puré
Como plato principal, López preparó riñones al vino tinto con puré de papas. Los ingredientes fueron 800 gramos de riñones vacunos, una cebolla, dos dientes de ajo, 250 mililitros de vino tinto, 200 mililitros de caldo de carne, una cucharada de mostaza, una cucharadita de pimentón, aceite, sal y pimienta.
La limpieza de los riñones constituyó un paso fundamental. Se retiraron la grasa y la membrana central y se dejaron durante unos 15 minutos en agua fría con un poco de vinagre. Después se enjuagaron y se colocaron en una cacerola con agua fría hasta alcanzar el primer hervor. Entonces se retiraron y cortaron en trozos.
Para continuar, se cocinaron la cebolla y los vegetales hasta tiernizarlos y se incorporaron los riñones. Se añadió tomate o extracto, se condimentó y se desglasó la preparación con vino tinto. Una vez evaporado el alcohol, se agregó la cantidad necesaria de caldo y se dejó cocinar durante aproximadamente 30 minutos, hasta concentrar los sabores de la salsa.
Cómo preparar el puré para acompañar
Para el acompañamiento se utilizaron un kilo de papas, 80 gramos de manteca, 150 mililitros de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Las papas se hirvieron hasta que quedaron completamente tiernas.
Luego se escurrieron y se pisaron mientras todavía estaban calientes. A continuación se incorporó la manteca y se añadió paulatinamente la leche caliente, buscando una textura suave y cremosa. El puré se terminó con sal, pimienta y nuez moscada.
Al momento del emplatado, el chef dispuso el puré como base y colocó encima los riñones junto con su salsa de vino tinto. Así quedó terminado el plato principal del menú presentado durante la emisión.
Turrón de avena para cerrar el menú
El postre elegido fue un turrón de avena, una preparación sencilla que requiere 200 gramos de avena arrollada, 100 gramos de manteca, 50 gramos de cacao, 200 mililitros de leche, 200 gramos de dulce de leche, 200 gramos de galletitas de agua o tipo María y 100 gramos de chocolate cobertura.
Para comenzar, se derritió la manteca a fuego bajo y luego se incorporaron el cacao, la leche y el dulce de leche, mezclando hasta integrar los ingredientes. Después se agregó la avena y la preparación se cocinó durante dos o tres minutos, revolviendo permanentemente para evitar que se adhiera.
Una vez retirada del fuego, se forró un molde con papel manteca y se colocó una primera capa de galletitas. Sobre ella se distribuyó parte de la mezcla de avena y se repitió el procedimiento formando diferentes capas hasta completar el molde.
El secreto está en el tiempo de frío
Una vez armado, el turrón se llevó a la heladera durante al menos tres horas para que adquiriera firmeza. Para obtener una mejor consistencia, la recomendación fue dejarlo refrigerado de un día para el otro.
Después del tiempo de frío, el postre quedó listo para cortar en cuadrados o porciones. El chocolate cobertura completó una preparación que combinó la textura de las galletitas con la mezcla de avena, cacao y dulce de leche.
De esta manera, La Cocina del Once completó otra edición con tres alternativas para una comida familiar: la tradicional sopa paraguaya como entrada, los riñones al vino tinto con puré como plato principal y el turrón de avena para el momento dulce.