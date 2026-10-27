La Cocina del Once preparó ravioles fritos, chorizos a la pomarola y una deliciosa chocotorta

REDACCIÓN ELONCE
El chef Leonardo López presentó en La Cocina del Once tres recetas para preparar en casa: ravioles fritos rellenos de quesos, chorizos a la pomarola con papas y chocotorta. Conocé los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.
La Cocina del Once presentó este martes una nueva edición con tres recetas caseras que combinaron sabores tradicionales, ingredientes accesibles y técnicas sencillas. El chef Leonardo López elaboró ravioles fritos rellenos de quesos, chorizos a la pomarola acompañados con papas doradas y una clásica chocotorta como postre.
Durante el programa gastronómico de Elonce, el cocinero explicó cómo preparar cada plato, desde la elaboración de la masa casera hasta los secretos para conseguir una salsa sabrosa y un postre con la consistencia adecuada.
El menú incluyó una entrada crocante, un plato principal de cocina tradicional y una alternativa dulce que no requiere horno. Las preparaciones fueron pensadas para compartir en familia y adaptar según los ingredientes disponibles.
Ravioles caseros fritos rellenos de quesos
La primera propuesta consistió en ravioles caseros fritos, una alternativa a la tradicional pasta hervida. El chef mostró cómo preparar una masa fina, combinar distintos quesos y lograr una textura dorada y crocante mediante una fritura controlada.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones como entrada
- 200 g de harina 0000.
- 2 huevos.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 6 g de sal.
- 150 g de queso cremoso o pategrás.
- 100 g de parmesano rallado.
- 1 cucharada de queso crema (opcional).
- Pimienta y nuez moscada.
- Aceite para freír.
Paso a paso para preparar los ravioles fritos
1. Preparar la masa. Colocar la harina y la sal en un recipiente, formar un hueco central e incorporar los huevos y el aceite de oliva. Integrar y amasar hasta obtener una masa lisa. Agregar pequeñas cantidades de agua si fuera necesario y dejar descansar entre 20 y 30 minutos, cubierta para evitar que se seque.
2. Elaborar el relleno. Mezclar el queso cremoso o pategrás con el parmesano rallado. Incorporar pimienta, nuez moscada y, opcionalmente, una cucharada de queso crema. Reservar la preparación en la heladera.
3. Armar los ravioles. Estirar la masa hasta conseguir láminas finas. Distribuir pequeñas porciones del relleno, dejando separación entre ellas. Humedecer los bordes, cubrir con otra lámina y presionar para eliminar el aire. Cortar los ravioles y sellarlos cuidadosamente.
4. Freír y servir. Calentar aceite a una temperatura de entre 170 y 175 grados. Freír los ravioles hasta que estén dorados y crocantes. Retirarlos, escurrirlos sobre papel absorbente y servirlos calientes, solos o acompañados con salsa de tomate condimentada.
Chorizos a la pomarola con papas doradas
Para el plato principal, Leonardo López eligió una receta tradicional: chorizos a la pomarola con papas. La preparación combinó una salsa de tomate con cebolla, morrones y especias, acompañada por papas doradas al horno o fritas.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones
- 3 chorizos.
- 1 cebolla grande.
- ½ morrón rojo y ½ morrón verde.
- 2 dientes de ajo.
- 1 lata de tomate.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Orégano o ají molido a gusto.
- Aceite, sal y pimienta.
- 500 g de papas.
- Perejil picado (opcional).
- Un poco de vino blanco (opcional).[|11|]
Cómo preparar los chorizos a la pomarola
1. Cocinar previamente los chorizos. Colocarlos en una cacerola con agua y hervirlos durante aproximadamente 15 minutos. Retirarlos y reservarlos para completar posteriormente la cocción dentro de la salsa.
2. Preparar las verduras. Cortar la cebolla y los morrones en tiras. Rehogarlos en una sartén con aceite hasta que comiencen a ablandarse. Incorporar el ajo picado y cocinar brevemente, evitando que se queme.
3. Elaborar la salsa. Agregar un poco de vino blanco, si se desea, y dejar evaporar. Incorporar el tomate, el laurel, el pimentón, el orégano o ají molido y la pimienta. Mezclar y probar antes de añadir sal.
4. Incorporar los chorizos. Colocarlos nuevamente en la preparación, tapar parcialmente y cocinar a fuego bajo entre 25 y 35 minutos, hasta que estén completamente cocidos. Añadir un poco de agua si la salsa comienza a espesarse demasiado.
5. Preparar las papas. Pelarlas y cortarlas en cubos o gajos. Hervirlas en agua con sal hasta que estén apenas tiernas. Escurrirlas y llevarlas al horno a 220 grados con aceite, sal y pimienta hasta que se doren. También pueden freírse.
6. Presentar el plato. Servir los chorizos cubiertos con abundante salsa pomarola y acompañar con las papas crocantes. Finalizar con perejil picado, si se desea.
Chocotorta casera para el postre
La tercera receta fue una chocotorta, uno de los postres clásicos de la cocina argentina. Su preparación no requiere cocción y combina galletitas de chocolate con una crema de dulce de leche y queso crema.
Ingredientes
Rinde: 8 a 10 porciones
- 1 paquete de galletitas de chocolate tipo Chocolinas.
- 200 g de dulce de leche repostero.
- 400 g de queso crema.
- 250 a 300 ml de leche o café suave.
- Cacao amargo o chocolate rallado para decorar (opcional).
Paso a paso para hacer una chocotorta
1. Preparar la crema. Mezclar el dulce de leche repostero con el queso crema hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos y con una textura suave.
2. Humedecer las galletitas. Colocar la leche o el café suave en un recipiente. Sumergir rápidamente cada galletita, evitando que absorba demasiado líquido y se desarme.
3. Armar las capas. Distribuir una primera capa de galletitas en una fuente. Cubrir con una porción de la crema y extenderla de manera uniforme. Repetir el procedimiento hasta terminar los ingredientes, dejando una última capa de crema.
4. Refrigerar. Tapar la preparación y llevarla a la heladera durante al menos seis horas. Para conseguir mayor firmeza y facilitar el corte, se recomienda dejarla reposar de un día para el otro.
5. Decorar y servir. Antes de presentar el postre, espolvorear cacao amargo o incorporar chocolate rallado. También puede prepararse en vasos individuales y decorarse con una fina capa de ganache de chocolate.
Tres recetas para compartir en familia
Con estas elaboraciones, La Cocina del Once ofreció un menú que permitió combinar una entrada diferente, un plato principal tradicional y un postre de preparación sencilla.
El chef Leonardo López mostró técnicas para trabajar masas, rellenos, salsas y cremas, además de destacar la importancia de respetar los tiempos de cocción y refrigeración para obtener mejores resultados.
La nueva edición dejó tres alternativas para quienes buscan incorporar preparaciones caseras a sus comidas cotidianas, con ingredientes fáciles de conseguir y procedimientos que pueden reproducirse en cualquier cocina.