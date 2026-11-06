La Cocina del Once preparó minitartas de carne, un súper sándwich y un postre frutal

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas ideales para compartir: minitartas gratinadas de carne, un súper sándwich acompañado de papas fritas y frutas en gelatina con crema. La cocinera Lorena Sánchez explicó los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once presentó una nueva edición dedicada a las preparaciones caseras y abundantes, con un menú que combinó carnes, verduras de estación y frutas de primavera. La cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, elaboró minitartas gratinadas de carne, un súper sándwich con papas fritas y un postre de frutas en gelatina con crema, tres propuestas pensadas para compartir entre cuatro personas.
El programa contó con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de Carnicerías Vital, proveedor oficial de las carnes utilizadas. Durante la emisión se compartieron técnicas de cocción, recomendaciones para conservar alimentos y alternativas para combinar sabores dulces, salados y agridulces.
La edición también marcó el comienzo del Mes de las juntadas, una iniciativa que buscó recuperar recetas tradicionales de las cocinas familiares y promover encuentros alrededor de la mesa, con preparaciones accesibles y fáciles de realizar.
Minitartas gratinadas de carne: una entrada sencilla y sabrosa
Como primera propuesta, Lorena Sánchez preparó minitartas gratinadas de carne, una alternativa que combinó un relleno jugoso con una cubierta de quesos dorados al horno.
Ingredientes para cuatro personas: ocho tapas de empanadas rotiseras, 500 gramos de carne picada, dos cebollas medianas, medio morrón rojo o verde, 150 gramos de queso cremoso o mozzarella, 100 gramos de queso rallado, aceite, sal, pimienta y orégano.
Para comenzar, la cocinera rehogó las cebollas picadas en una sartén con aceite. Luego incorporó la carne picada y continuó la cocción hasta que estuvo completamente cocida. Agregó el morrón, condimentó con sal, pimienta y orégano, y dejó entibiar la preparación.
Posteriormente, colocó las tapas de empanadas en moldes individuales para formar pequeñas tartas. Distribuyó el relleno de carne, añadió trozos de queso cremoso y terminó con queso rallado. Finalmente, llevó las preparaciones al horno hasta que la masa quedó dorada y el queso gratinado.
Súper sándwich con papas fritas para compartir
El plato principal fue un súper sándwich de carne vacuna, acompañado de cebollas caramelizadas, vegetales frescos, huevo, salsa barbacoa y alioli casero. La preparación estuvo pensada para cuatro comensales.
Ingredientes: 800 gramos de carne vacuna para filetear, dos panes grandes tipo campo, tres cebollas, un morrón rojo, una planta de lechuga, dos tomates, dos huevos, salsa barbacoa, alioli, dos cucharadas de azúcar, un kilo de papas, aceite, sal y pimienta.
Para el alioli casero: un huevo, un diente de ajo, 200 centímetros cúbicos de aceite, jugo de limón y sal.
La elaboración comenzó con las cebollas cortadas en pluma, que se cocinaron lentamente con aceite y azúcar hasta caramelizar. Mientras tanto, se preparó el alioli procesando el huevo, el ajo, el aceite, el limón y la sal hasta obtener una salsa cremosa, que se mantuvo refrigerada.
Luego, la cocinera fileteó la carne, la condimentó y la cocinó a la plancha. También salteó el morrón y preparó los huevos. Para el armado, abrió los panes, los untó con alioli y barbacoa, y agregó la carne, las cebollas caramelizadas, el morrón, la lechuga, el tomate y el huevo.
Una vez completos, los sándwiches se cerraron y cortaron en porciones. Como acompañamiento, las papas se pelaron, cortaron en bastones o rejillas y frieron en abundante aceite hasta quedar doradas y crocantes. Después se escurrieron, salaron y sirvieron junto al plato principal.
Frutas en gelatina con crema: un postre fresco y colorido
Para cerrar el menú, Lorena Sánchez elaboró frutas en gelatina con crema, una alternativa que aprovechó productos de estación y permitió combinar diferentes sabores y texturas.
Ingredientes para cuatro personas: un sobre de gelatina sabor frutilla o cereza, dos kiwis, un durazno, 150 gramos de frutillas, 200 centímetros cúbicos de crema de leche y tres cucharadas de azúcar impalpable.
La preparación comenzó con la gelatina, elaborada según las indicaciones del envase. Luego se lavaron, pelaron y cortaron las frutas, que se distribuyeron en recipientes transparentes individuales. También se presentó la posibilidad de utilizar una budinera.
A continuación, se incorporó la gelatina fría y se llevó la preparación a la heladera hasta que adquirió consistencia firme. Por separado, se batió la crema de leche con azúcar impalpable hasta lograr una textura adecuada para decorar.
Finalmente, se agregó una capa de crema sobre la gelatina solidificada y se completó la presentación con frutas frescas. El postre se mantuvo refrigerado hasta el momento de servir.
De esta manera, La Cocina del Once inauguró el Mes de las juntadas con tres recetas que combinaron ingredientes cotidianos, diferentes técnicas de elaboración y propuestas para disfrutar en reuniones familiares o con amigos.