La Cocina del Once preparó gambas al ajillo, trucha con verduras y tiramisú: las recetas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres propuestas gastronómicas de la mano de los cocineros José Ramón y Sergio Rodríguez. Durante el programa conducido por Danisa Todoro, compartieron los ingredientes y el paso a paso para elaborar una entrada, un plato principal y un postre.
La Cocina del Once presentó este jueves una nueva edición con tres recetas que combinaron productos frescos, verduras y diferentes técnicas de elaboración. Los cocineros José Ramón y Sergio Rodríguez prepararon gambas al ajillo como entrada, trucha con verduras al wok como plato principal y un clásico tiramisú de postre.
El programa, conducido por Danisa Todoro, contó con la participación de representantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná. La propuesta permitió conocer las cantidades necesarias, los procedimientos de cocción y las recomendaciones para reproducir cada preparación en casa.
La emisión se desarrolló con el acompañamiento de EMPATUR y UTHGRA, con el objetivo de acercar conocimientos gastronómicos a los espectadores a través de recetas que pueden incorporarse al menú familiar.
Gambas al ajillo: una entrada sencilla y sabrosa
La primera preparación fue gambas al ajillo, una receta que combina mariscos, ajo y aceite de oliva, con una cocción breve que permite conservar la textura del ingrediente principal.
Ingredientes: 150 gramos de gambas, dos dientes de ajo, 50 mililitros de vino blanco, aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón dulce y un toque de provenzal.
Preparación: colocar aceite de oliva en una sartén y saltear las gambas junto con el ajo hasta que comiencen a dorarse ligeramente. Incorporar el vino blanco, condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y provenzal, y continuar la cocción durante cinco minutos. Finalmente, servir con tostadas y gajos de limón.
Trucha con verduras al wok: el plato principal
Como plato principal, los cocineros elaboraron trucha al horno acompañada de verduras salteadas al wok, una combinación que permite integrar pescado y vegetales en una misma preparación.
Ingredientes: media pieza de trucha de aproximadamente 450 gramos, un morrón rojo, una berenjena, un zucchini y una cebolla. Para condimentar se utilizaron chimichurri, aceite de oliva, sal, pimienta, salsa de soja y humo líquido.
Preparación: condimentar la trucha con chimichurri, colocarla en una placa y llevarla al horno durante aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto, cortar las verduras en juliana y saltearlas a fuego fuerte en un wok con aceite de oliva. Agregar sal, pimienta, salsa de soja y humo líquido. Una vez listas ambas preparaciones, servir el pescado acompañado por las verduras y gajos de limón.
Tiramisú: un clásico para cerrar el menú
El postre elegido fue tiramisú, una preparación tradicional que combina mascarpone, crema, café y vainillas. Los especialistas compartieron una receta con cantidades suficientes para seis porciones.
Ingredientes: 400 gramos de queso mascarpone, 400 gramos de crema de leche, 100 gramos de azúcar, cuatro yemas de huevo, entre 250 y 300 gramos de vainillas, 300 mililitros de café fuerte frío y sin azúcar, cacao amargo y esencia de vainilla.
Preparación: batir las yemas con el azúcar a baño María, revolviendo constantemente hasta alcanzar los 71 °C. Retirar del fuego y continuar batiendo hasta que la mezcla se enfríe. Incorporar el mascarpone y, por separado, batir la crema de leche con esencia de vainilla hasta obtener una consistencia de chantillí. Unir ambas preparaciones.
Cómo armar y servir el tiramisú
Para el armado, humedecer rápidamente las vainillas en el café frío. Colocar una capa de crema en una fuente, distribuir las vainillas y repetir el procedimiento hasta completar las capas.
Una vez armado, llevar el postre a la heladera durante al menos tres horas para que adquiera consistencia y se integren los sabores. Antes de servir, espolvorear cacao amargo sobre la superficie.
De esta manera, La Cocina del Once completó un menú de tres pasos, con preparaciones explicadas para que los espectadores puedan realizarlas en sus hogares.