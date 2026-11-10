La Cocina del Once: cómo preparar bruschettas de babaganush, osobuco con puré y torta vasca

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras de la mano del chef Leonardo López. El menú incluyó bruschettas de babaganush, rueditas de osobuco con vegetales y puré de papas, y una torta vasca. Los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras este martes, durante una nueva edición del programa gastronómico de Elonce. El chef Leonardo López elaboró un menú completo que combinó una entrada de bruschettas de babaganush, un plato principal de rueditas de osobuco con vegetales y puré de papas, y una torta vasca como postre.
Durante la emisión, el cocinero compartió diferentes técnicas para aprovechar ingredientes accesibles y conseguir preparaciones con sabores intensos y texturas equilibradas. Además, explicó los procedimientos necesarios para obtener buenos resultados en cada elaboración.
Las propuestas estuvieron pensadas para quienes buscan cocinar en casa y compartir una comida en familia. Desde una entrada a base de berenjenas hasta una carne de cocción prolongada y un postre cremoso, las recetas permitieron combinar distintos sabores y métodos de preparación.
Bruschettas de babaganush: una entrada sencilla y sabrosa
La primera preparación fue una bruschetta de babaganush, una crema de berenjenas asadas que se sirve sobre tostadas crocantes. La receta rindió cuatro porciones, equivalentes a ocho bruschettas.
Ingredientes para el babaganush:
- 2 berenjenas grandes.
- 1 diente de ajo pequeño.
- Morrón rojo o amarillo y cebolla, a gusto.
- Jugo de medio limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Una pizca de comino, opcional.
- Tahini, opcional, a gusto.[|11|]
Para las bruschettas: ocho rodajas de pan tipo baguette o de campo, aceite de oliva, perejil fresco picado y pimentón o sumac para terminar.
Paso a paso para preparar las bruschettas
Primero, el chef indicó que se debían pinchar las berenjenas y cocinarlas enteras sobre una hornalla, parrilla o en horno fuerte a 220 °C. Durante la cocción, había que girarlas hasta conseguir una piel bien tostada y una pulpa completamente tierna.
Una vez cocidas, se dejaban entibiar, se abrían y se retiraba la pulpa. Era importante escurrirla durante algunos minutos para eliminar el exceso de líquido y evitar que la preparación quedara demasiado aguada.
Luego, se procesaba o picaba la berenjena junto con el ajo, el limón, el aceite de oliva y los condimentos. El objetivo era obtener una crema consistente. Finalmente, se tostaban las rodajas de pan con oliva y se cubrían con babaganush, perejil y pimentón.
Rueditas de osobuco con vegetales y puré de papas
Como plato principal, Leonardo López preparó rueditas de osobuco con vegetales y puré de papas, una receta que requiere cocción lenta para conseguir una carne tierna y una salsa concentrada.
La preparación rindió cuatro porciones y combinó carne vacuna, verduras, vino tinto y caldo. El acompañamiento fue un puré de papas elaborado con manteca y leche caliente.
Ingredientes para el osobuco:
- 2 rodajas de osobuco de 350 a 400 gramos cada una.
- 1 cebolla grande y 1 zanahoria.
- Medio morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 200 mililitros de vino tinto.
- 500 mililitros de caldo de carne.
- 200 gramos de tomate triturado.
- 2 hojas de laurel.
- Harina, aceite, sal y pimienta.
Para el puré: 500 gramos de papas, 80 gramos de manteca, entre 150 y 200 mililitros de leche caliente, sal, pimienta y nuez moscada.
Cómo conseguir un osobuco tierno y una salsa sabrosa
El procedimiento comenzó con el secado de las rodajas de carne. Luego, se realizaron pequeños cortes sobre la membrana exterior para evitar que las piezas se deformaran durante la cocción.
Después de condimentarlas, se doraron de ambos lados en una olla con aceite. Una vez retiradas, se incorporaron la cebolla, la zanahoria y el morrón cortados en cubos pequeños, junto con el ajo picado.
A continuación, se agregó el tomate y se incorporó el vino tinto para recuperar los sabores concentrados en el fondo de la olla. Posteriormente, se volvió a colocar la carne y se añadió el caldo caliente con las hojas de laurel.
El secreto de la cocción lenta del osobuco
Uno de los aspectos centrales de esta receta fue el tiempo de cocción. El osobuco debía permanecer entre dos y tres horas a fuego bajo, con la olla tapada, hasta alcanzar una textura muy tierna.
El líquido debía cubrir aproximadamente entre la mitad y dos tercios de las piezas. Como alternativa, la preparación podía cocinarse en horno a 160 °C, controlando periódicamente su evolución.
Para acompañar, las papas se cocinaron en agua con sal hasta ablandarse. Luego, se pisaron calientes y se mezclaron con manteca y leche caliente, incorporada gradualmente hasta conseguir una consistencia cremosa.
Al momento de servir, se colocó una base de puré, una rodaja de osobuco por encima y abundante salsa con vegetales. La presentación podía completarse con perejil fresco.
Torta vasca: un postre cremoso con superficie caramelizada
Para finalizar el menú, el chef elaboró una torta vasca, también conocida como cheesecake vasco, caracterizada por su superficie tostada y su interior suave. La receta fue pensada para un molde de entre 20 y 22 centímetros y permitió obtener de ocho a diez porciones.
Ingredientes:
- 290 gramos de queso crema entero.
- 150 gramos de azúcar.
- 2 huevos grandes.
- 200 mililitros de crema de leche.
- 15 gramos de fécula.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de medio limón, opcional.
- Una pizca de sal.
Paso a paso para preparar la torta vasca
La elaboración comenzó con el precalentamiento del horno a 220 °C. Mientras tanto, se preparó un molde desmontable con dos hojas de papel manteca arrugadas y humedecidas, dejando que sobresalieran por encima de los bordes.
En un recipiente, se mezcló el queso crema hasta conseguir una textura uniforme. Luego, se incorporó el azúcar y se agregaron los huevos de a uno, evitando batir excesivamente.
Posteriormente, se sumaron la crema de leche, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y la sal. Finalmente, se incorporó la fécula tamizada hasta obtener una mezcla sin grumos.
El punto justo de cocción y el enfriado
La preparación se colocó en el molde y se llevó al horno durante 40 a 50 minutos a 220 °C. El objetivo fue conseguir una superficie bien dorada, mientras el centro conservaba un movimiento suave.
Una vez retirada del horno, la torta debía enfriarse a temperatura ambiente y permanecer en la heladera durante al menos cuatro horas. Para obtener una textura más firme y uniforme, se recomendó dejarla reposar durante toda la noche.
El chef destacó la importancia de evitar una cocción excesiva, ya que el postre termina de afirmarse durante el enfriado. Para servirlo, se podía acompañar con frutos rojos frescos, manteniendo visible su característica superficie caramelizada.
De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres propuestas que combinaron ingredientes cotidianos, distintas técnicas culinarias y alternativas para preparar un menú completo en casa.