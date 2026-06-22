Crema de papa, bondiola en cazuela y peras al licor: las recetas de La Cocina del Once

La Cocina del Once volvió a combinar sabores, productos regionales y cocina en vivo. El chef Pablo Mariño elaboró una crema de papa con cardamomo y café, bondiola en cazuela y peras al licor de menta, con recetas simples para preparar en el hogar.
La Cocina del Once volvió a conquistar a los televidentes con una propuesta gastronómica que combinó sabores tradicionales, productos regionales y recetas pensadas para disfrutar en familia. En una nueva emisión del clásico ciclo de Elonce, el chef Pablo Mariño, acompañado por la conductora Danisa Todoro, preparó un menú completo compuesto por una entrada, un plato principal y un postre, con ingredientes accesibles y técnicas fáciles de replicar en el hogar.
Como ocurre en cada programa, la cocina en vivo se fusionó con la actualidad y la promoción de la producción regional. En esta oportunidad, la propuesta incluyó una delicada crema de papa, cardamomo y café con jamón crocante como entrada; una sabrosa bondiola en cazuela como plato principal; y peras al licor de menta para el cierre dulce de la jornada.
Las recetas destacaron la versatilidad de ingredientes cotidianos y mostraron cómo pequeñas técnicas pueden transformar preparaciones simples en platos con gran personalidad.
Una entrada con aromas y contrastes
La propuesta comenzó con una original crema de papa, cardamomo y café servida en shots y acompañada con jamón crocante. Para elaborarla se utilizaron 600 gramos de papa blanca, 60 gramos de manteca, 100 mililitros de café expreso fuerte, media cucharadita de semillas de cardamomo molidas y 80 gramos de jamón crudo en fetas finas.
El procedimiento consistió en cocinar las papas hasta que estuvieran tiernas, pisarlas junto con la manteca hasta obtener un puré rústico y luego incorporar una infusión preparada con el café y el cardamomo recién molido. Finalmente, el jamón fue deshidratado en horno hasta lograr una textura crocante y utilizado para coronar cada shot.
Entre las recomendaciones brindadas durante la preparación, se destacó colocar las papas en el agua una vez alcanzado el hervor, moler el cardamomo en el momento para potenciar su aroma y controlar cuidadosamente la temperatura del horno para evitar que el jamón se queme.
Bondiola en cazuela, el plato fuerte de la jornada
Como plato principal, Pablo Mariño elaboró una bondiola en cazuela, una receta ideal para los días fríos y para compartir en reuniones familiares. Los ingredientes utilizados fueron un kilogramo de bondiola de cerdo, dos cebollas, tres dientes de ajo, dos zanahorias, 500 mililitros de caldo de carne, 150 mililitros de vino blanco, dos hojas de laurel, una cucharadita de tomillo, sal y pimienta a gusto. Como acompañamiento opcional se sugirió arroz.
La preparación comenzó sellando la bondiola en trozos grandes hasta obtener una superficie bien dorada. Luego se incorporaron los vegetales picados, que se cocinaron hasta ablandarse. Posteriormente se añadió el vino blanco para desglasar la cazuela y recuperar todos los sabores adheridos al fondo.
Finalmente se agregaron el caldo y las hierbas aromáticas, dejando cocinar lentamente hasta que la carne alcanzó una textura extremadamente tierna y comenzó a deshacerse. Entre los consejos del chef se destacó no mover la carne durante el sellado, condimentar a mitad de cocción para potenciar los sabores y aprovechar el colágeno natural de la bondiola para lograr una salsa más consistente.
Un postre fresco y elegante
El cierre del menú estuvo a cargo de unas peras al licor de menta, una preparación sencilla pero vistosa. Para realizarlas se utilizaron cuatro peras, 200 mililitros de licor de menta, 200 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar.
El procedimiento comenzó pelando las peras sin retirar el cabo para conservar una presentación más atractiva. Luego se elaboró un almíbar con el licor de menta, el agua y el azúcar, donde las frutas se cocinaron lentamente hasta alcanzar el punto justo de cocción.
Para la presentación final se reservó parte del almíbar, que luego fue reducido para obtener una consistencia más espesa y brillante. Además, se recomendó cortar una pequeña base en la parte inferior de las peras para que pudieran mantenerse erguidas en el plato y lograr una terminación más elegante.
Con estas tres preparaciones, La Cocina del Once volvió a ofrecer una propuesta accesible y creativa, reafirmando su objetivo de acercar recetas fáciles, sabores regionales y consejos profesionales para que los televidentes puedan llevar la experiencia gastronómica a sus propias mesas.