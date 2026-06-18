Buñuelos, surubí y lemon pie: el menú regional que se lució en La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de la carrera de Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de UADER elaboraron una entrada, un plato principal y un postre inspirados en los sabores de Entre Ríos durante una nueva edición de La Cocina del Once.
La Cocina del Once tuvo este jueves una nueva entrega que combinó recetas en vivo, productos regionales y propuestas pensadas para compartir en familia o con amigos. Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el tradicional ciclo gastronómico de Elonce recibió a tres estudiantes de la carrera de Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER.
Los futuros profesionales presentaron un menú completo inspirado en la identidad culinaria entrerriana, compuesto por una entrada, un plato principal y un postre. Durante el programa, los televidentes conocieron ingredientes, técnicas y secretos de elaboración para replicar las recetas en sus hogares.
Buñuelos de acelga con lactonesa de ajo
La entrada estuvo a cargo de Matías Zapata, quien preparó buñuelos de acelga con lactonesa de ajo. Para elaborarlos se utilizaron acelga hervida y procesada, cuatro huevos, harina leudante, cebolla, zanahoria rallada, ajo, jugo de limón, aceite para freír, leche, aceite de girasol, sal, pimienta y nuez moscada.
El procedimiento consistió en rehogar la cebolla, el ajo y la zanahoria, incorporarlos a la acelga procesada y agregar huevos, condimentos, limón y harina. Luego se formaron los buñuelos con cucharas y se frieron hasta dorar. Para la lactonesa se procesaron ajo, leche, aceite de girasol, sal y pimienta hasta obtener una salsa cremosa.
Surubí al limón con papas al horno
El plato principal fue elaborado por Flavia Gervasutti y consistió en una posta de surubí con salsa de limón y papas al horno. Entre los ingredientes se destacaron postas de surubí, cebolla, morrones de distintos colores, manteca, ajo, romero fresco, crema de leche, limón, perejil, papas y diversos condimentos.
La preparación comenzó con la confección de un papillote utilizando papel manteca y aluminio. Sobre una base de verduras condimentadas se colocó el pescado junto con manteca, ajo y romero. El paquete se cocinó en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 minutos.
Las papas se cortaron en gajos, se condimentaron con aceite, sal, pimienta, pimentón, ají molido y orégano, y se hornearon hasta dorarse. La salsa se preparó calentando crema de leche con ajo, incorporando luego jugo y ralladura de limón, manteca fría, sal y pimienta para lograr una textura más brillante y espesa.
Lemon pie para cerrar el menú
El postre estuvo a cargo de Florencia Tomassi, quien eligió un clásico lemon pie servido en copa. Para la preparación se utilizaron azúcar, manteca, yemas, jugo y ralladura de limón, maicena, agua, galletitas de vainilla y claras de huevo.
La base se realizó procesando las galletitas y mezclándolas con manteca derretida. Para la crema de limón se combinaron azúcar, maicena y yemas, a las que se incorporó una mezcla caliente de agua y limón. Luego se cocinó hasta espesar y se añadió manteca para lograr mayor cremosidad.
Finalmente, la preparación se completó con un merengue elaborado a baño María con claras y azúcar, batido hasta enfriar. Una vez armadas las copas con la base de galletitas, la crema de limón y el merengue, el postre quedó listo para servir.
La propuesta permitió mostrar técnicas accesibles y productos representativos de la región, reafirmando el espíritu de La Cocina del Once, un espacio que continúa acercando recetas prácticas y sabores tradicionales a los hogares entrerrianos.