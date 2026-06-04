Boga curada, bondiola y sabayón de gin, las recetas que sorprendieron en La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
Quique Molina y Danisa Todoro compartieron una nueva edición de La Cocina del Once con preparaciones elaboradas a partir de pescado de río, cítricos y carne de cerdo. Las propuestas combinaron productos regionales y técnicas accesibles.
Las recetas de La Cocina del Once volvieron a captar la atención de los televidentes este jueves con una propuesta que destacó sabores típicos de la región y combinaciones ideales para una comida especial. El tradicional espacio gastronómico de Elonce presentó platos elaborados con pescado de río, cítricos y carne de cerdo, de la mano del cocinero Quique Molina y la conductora Danisa Todoro.
Como ocurre en cada emisión, el programa fusionó cocina en vivo, actualidad y promoción de productos regionales. En esta oportunidad, el menú estuvo compuesto por un curadito de boga, una bondiola con salsa oscura y vegetales grillados, y un sabayón de gin acompañado con cítricos marinados.
Las preparaciones fueron pensadas para que los espectadores puedan replicarlas en sus hogares, utilizando ingredientes accesibles y técnicas que permiten realzar los sabores de la gastronomía litoraleña.
El protagonismo del pescado de río
Uno de los platos principales fue el curadito de boga, una receta que puso en valor uno de los productos más representativos de los ríos de la región. Para su elaboración, Molina utilizó boga fresca sin espinas, sal gruesa, azúcar, pimienta negra y ralladura de cítricos.
El proceso de curado demandó 24 horas de refrigeración, permitiendo que el pescado adquiriera textura y sabor característicos. La presentación se completó con manzanas verdes suavemente cocidas en almíbar, una crema de palta condimentada y verdes de estación.
La combinación ofreció un equilibrio entre frescura, acidez y suavidad, convirtiéndose en una alternativa diferente para quienes buscan incorporar pescado de río a sus comidas.
Bondiola con salsa oscura y vegetales
La segunda propuesta estuvo centrada en una bondiola de cerdo acompañada por vegetales grillados y una salsa oscura elaborada con salsa de soja, vinagre blanco, mostaza, ajo y caldo.
La carne fue sellada previamente en sartén y luego terminada en horno para conservar sus jugos. En paralelo, batatas, zanahorias y cebollas fueron horneadas para servir como guarnición.
Finalmente, la salsa se espesó con fécula de maíz y se incorporó al plato al momento de la presentación. El resultado fue una preparación de sabores intensos y equilibrados, ideal para compartir en reuniones familiares o encuentros con invitados.
Un cierre dulce con cítricos y gin
Para el postre, Quique Molina elaboró un sabayón de gin, una versión moderna de la clásica preparación a base de yemas y azúcar. La receta incorporó gin, jugo y ralladura de limón, logrando una crema aireada y aromática.
El acompañamiento estuvo compuesto por cítricos pelados a vivo y marinados, resaltando la identidad regional de la propuesta gastronómica.
De esta manera, una nueva edición de La Cocina del Once volvió a mostrar cómo los productos locales pueden transformarse en platos sofisticados, accesibles y llenos de sabor, reafirmando el compromiso del ciclo con la difusión de la gastronomía regional.