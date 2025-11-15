Video: así es la estatua de la Virgen María en Brasil que supera al Cristo Redentor

La estatua de la Virgen María en Brasil, dedicada a Nuestra Señora de Fátima, alcanza los 54 metros y se convierte en la más grande del mundo, superando al Cristo Redentor de Río de Janeiro.
Miles de personas se congregaron el jueves pasado por la noche en el municipio de Crato, en el estado brasileño de Ceará, para presenciar la inauguración de la estatua de la Virgen María en Brasil más grande del mundo. El monumento, dedicado a Nuestra Señora de Fátima, alcanza los 54 metros de altura, superando al emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros, y se posiciona como un nuevo referente de la fe católica en el país.
El evento comenzó con una misa especial oficiada en un escenario frente al monumento, seguida de la bendición inaugural de la imagen. Durante la ceremonia se presentaron reconocidos artistas religiosos, entre ellos la Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello, quien se convirtió en uno de los protagonistas de la celebración, según consignó el medio local G1. La atmósfera estuvo marcada por la emoción de los fieles que llegaron desde distintos puntos de Ceará y regiones vecinas para participar de la jornada.
Además de su imponente tamaño, la nueva estatua de Nuestra Señora de Fátima destaca por su valor simbólico. El Gobierno de Ceará la considera la mayor imagen de la Virgen María en todo el mundo, un hito que no solo fortalece la identidad religiosa de la región del Cariri, sino que también consolida a Crato como un destino de referencia para los peregrinos católicos.
Una inauguración marcada por la fe y la música
La ceremonia contó con un público que llenó completamente el espacio alrededor del monumento, creando un ambiente festivo y espiritual que se extendió durante varias horas. La devoción de los asistentes quedó patente en la solemnidad de la misa, los cantos y la participación activa en la bendición, reforzando la tradición religiosa que caracteriza a la región.
El proyecto de la estatua fue concebido para rendir homenaje a la Virgen María y para reforzar la fe local. Según las autoridades municipales, la obra responde tanto a la devoción centenaria de la comunidad como al deseo de promover a Crato como un epicentro del turismo religioso en Brasil, atrayendo a visitantes de todo el país y del extranjero.
La elección de Nuestra Señora de Fátima no es casual: la Virgen tiene una gran relevancia en la tradición católica brasileña y latinoamericana, y su imagen en este tamaño monumental busca transmitir un mensaje de protección, paz y esperanza a los fieles que acuden al sitio.
Impacto turístico y cultural de la estatua
La inauguración de la estatua de la Virgen María en Brasil también tiene un fuerte componente económico y cultural. Se espera que la afluencia de peregrinos y turistas genere un impacto positivo en la economía local, dinamizando el comercio, la gastronomía y la oferta de hospedaje en la región. Además, el monumento refuerza la identidad cultural de Crato y del estado de Ceará, consolidando un nuevo símbolo espiritual y turístico para la región del Cariri.
El proyecto, que demandó años de planificación y construcción, combina elementos arquitectónicos modernos con la tradición religiosa, logrando que la estatua se convierta en un referente visual desde distintos puntos de la ciudad. Su altura de 54 metros permite que sea visible desde la periferia de Crato, creando un efecto imponente que recuerda a otros monumentos emblemáticos de Brasil, pero con un carácter profundamente religioso.
Los organizadores también destacaron que la estatua servirá como escenario para futuras actividades y celebraciones religiosas, reafirmando la vocación de Crato como un centro de devoción y encuentro comunitario. Se prevé que la presencia de este monumento incremente la realización de peregrinaciones, festividades y eventos culturales vinculados a la tradición católica. (Con información de Infobae)