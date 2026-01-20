Una niña sobrevivió al choque de trenes donde murió toda su familia: la hallaron caminando descalza por las vías

Una niña de seis años logró sobrevivir al devastador choque de trenes ocurrido en el sur de España, en el que murieron sus padres, su hermano y un primo, en un episodio que autoridades locales y vecinos definieron como “un milagro” en medio de la tragedia.

El siniestro ferroviario se produjo cuando dos trenes colisionaron tras el descarrilamiento de una de las formaciones, provocando escenas de extrema violencia dentro de los vagones. Entre hierros retorcidos, gritos de heridos y víctimas fatales, la pequeña consiguió escapar por una ventana rota y caminar descalza por las vías hasta ser encontrada por un agente de la Guardia Civil.

Según informó el diario La Vanguardia, la niña fue hallada consciente y, pese a la magnitud del impacto, se encontraba en buen estado de salud general. Solo presentaba un corte en la cabeza que requirió tres puntos de sutura, tras lo cual fue atendida en un hospital de la región.

Choque de trenes en España (foto archivo)

El familiar Juan Barroso confirmó ante la prensa que la menor se encuentra fuera de peligro, mientras que el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, expresó su conmoción por el hecho y destacó la supervivencia de la niña como un hecho extraordinario. "Son muchas personas las que las que están tristes y este fatal accidente nos ha dejado de víctimas. Pero hay que dar también con la parte positiva. Iban muchas personas también en este tren que prácticamente han salido ilesa. El milagro de la niña que también está ahí, gracias a Dios”, apuntó, tras participar de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

En el accidente murieron al menos 41 personas, entre ellas los padres, el hermano y un primo de la niña, integrantes de la familia Zamorano Álvarez, según informó el ayuntamiento local. Por razones de protección, no se difundieron los nombres de pila de la menor ni de sus familiares.

La localidad declaró tres días de luto oficial en memoria de las víctimas, ya que la familia residía en la zona y viajaba en uno de los vagones delanteros, que fueron los que sufrieron el mayor impacto al momento del choque.

El alcalde Hernández informó además que la niña quedó al cuidado de sus abuelos y se encuentra alojada junto a ellos en un hotel de la ciudad de Córdoba, la más cercana al lugar del accidente. “Es una familia muy querida y estamos convencidos de que van a lograr que esa niña tenga una vida feliz”, expresó el jefe comunal.

La investigación sobre las causas del choque continúa en curso, mientras España permanece conmocionada por una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años, marcada por el dolor de las víctimas y la historia de supervivencia de una niña que logró escapar de un escenario devastador.