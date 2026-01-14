 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Tragedia ferroviaria en Asia

Una grúa cayó sobre un tren de pasajeros y dejó al menos 25 muertos en Tailandia

El accidente ocurrió durante una obra ferroviaria y provocó el descarrilamiento e incendio de varios vagones.  

14 de Enero de 2026
Al menos 35 muertos por la caída de la grúa
Al menos 35 muertos por la caída de la grúa Foto: ASSOCIATED PRESS

Al menos 25 personas murieron y otras 64 resultaron heridas este miércoles luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros que se encontraba en movimiento. El impacto provocó el descarrilamiento de la formación y un incendio que afectó a varios vagones, informaron autoridades locales.

 

El hecho se registró en la provincia de Nakhon Ratchasima, en el noreste de Tailandia, cuando una grúa utilizada en la construcción de un ferrocarril elevado de alta velocidad se desplomó sobre un tren que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani.

 

Incendio y tareas de rescate

De acuerdo al Departamento de Relaciones Públicas de Nakhon Ratchasima, tras el impacto el tren se incendió y varios vagones volcaron. En un primer momento se habían reportado 12 víctimas fatales, pero con el correr de las horas el número de fallecidos ascendió a 25.

 

El organismo indicó, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que el fuego fue controlado por los equipos de emergencia y que las tareas de rescate continuaban para localizar posibles sobrevivientes atrapados entre los restos de los vagones.

 

Un residente de la zona relató haber escuchado el momento del accidente. “Alrededor de las 9 de la mañana escuché un ruido fuerte, como si algo se deslizara desde arriba, seguido de dos explosiones”, contó Mitr Intrpanya, de 54 años, en declaraciones a la agencia AFP.

 

“Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros con tres vagones. El metal golpeó el centro del segundo vagón y lo cortó por la mitad”, describió.

Foto: ASSOCIATED PRESS
Foto: ASSOCIATED PRESS

Investigación en marcha

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, confirmó que 195 personas viajaban a bordo del tren al momento del accidente y anunció la apertura de una investigación para establecer las causas del colapso de la grúa. Además, solicitó a los hospitales información actualizada sobre el estado de los heridos, algunos de los cuales permanecían en condición crítica.

 

El accidente ocurrió en el marco de un ambicioso proyecto ferroviario de alta velocidad, valuado en unos 5.400 millones de dólares y respaldado por China. La obra forma parte de un plan para conectar Bangkok con Kunming, en China, a través de Laos, hacia el año 2028.

 

Tailandia cuenta con una red ferroviaria de unos 5.000 kilómetros, aunque su deterioro ha llevado a que gran parte de la población opte por el transporte por carretera. En los últimos años, el país ha registrado varios accidentes graves vinculados tanto a obras de infraestructura como al sistema ferroviario.

Temas:

grúa tren Tailandia Muertos
