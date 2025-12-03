Trump ordenó suspender trámites migratorios en 19 países: cuáles son y a quiénes afecta

Estados Unidos congeló aprobaciones, entrevistas y ceremonias de ciudadanía para personas provenientes de naciones consideradas “de alto riesgo”. La medida alcanza incluso a quienes ya residían legalmente en el país.
El gobierno de Donald Trump ordenó una nueva suspensión generalizada de trámites migratorios que afecta a ciudadanos de 19 países señalados como “sensibles” por razones de seguridad. La decisión frena solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios legales, incluso para inmigrantes que ya viven en Estados Unidos y tenían entrevistas o ceremonias programadas.
La medida fue instruida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras el tiroteo ocurrido durante el fin de semana de Acción de Gracias en Washington, en el que murió una agente de la Guardia Nacional y otro efectivo resultó herido. Según documentos internos revelados por CBS News, el atacante —un hombre afgano que había ingresado al país en 2021 y recibido asilo este año— expuso “fallas graves” en los controles de antecedentes.
Qué implica la suspensión
El memorando de USCIS ordena a sus empleados detener toda decisión final sobre trámites vinculados a ciudadanos de esos 19 países:
Aprobaciones o rechazos
Ajustes de estatus
Entrevistas de naturalización
Procesos avanzados
Juramentos finales de ciudadanía
La instrucción también se aplica a casos ya aprobados, que podrán ser revisados nuevamente, y a solicitudes con citas programadas en los próximos días. Cualquier excepción requiere autorización personal del director de la agencia, Joseph Edlow.
Los 19 países afectados
Los países incluidos coinciden con la proclamación firmada en junio, donde se habían impuesto restricciones de viaje totales o parciales:
Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Varios abogados migratorios confirmaron que desde anoche se cancelaron entrevistas, trámites de residencia y ceremonias de ciudadanía de personas provenientes de estas naciones.
Por qué se tomó la medida
La Casa Blanca justificó la suspensión argumentando que el ataque en Washington “obligó a revisar todos los procesos de control de antecedentes para inmigrantes que provienen de países con historial de riesgo”.
El gobierno también decidió pausar las decisiones de asilo, suspender visas especiales para afganos que colaboraron con EE.UU. y revisar beneficios migratorios otorgados durante la administración Biden.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración “no tomará riesgos con la seguridad nacional” y aseguró que se busca garantizar que quienes accedan a la ciudadanía sean “los mejores entre los mejores”.
A diferencia de medidas anteriores, esta suspensión incluye a quienes ya residen en territorio estadounidense, algo que expertos en política migratoria calificaron de “sin precedentes” por su amplitud y por el congelamiento simultáneo de todos los beneficios migratorios.
Funcionarios indicaron a CBS News que se evalúa extender el listado y que la nueva prohibición podría alcanzar a cerca de 30 países en las próximas semanas. (Clarín)